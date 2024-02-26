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В России назвали лучший срок для покупки квартиры
В России назвали лучший срок для покупки квартиры - 26.02.2024, ПРАЙМ
В России назвали лучший срок для покупки квартиры
Россияне могут купить достойную квартиру в новостройке по льготной ипотеки, которая перестанет действовать с 1 июля 2024 года, рассказал изданию “Газета.Ru”... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:45+0300
2024-02-26T12:45+0300
2024-02-26T14:38+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне могут купить достойную квартиру в новостройке по льготной ипотеки, которая перестанет действовать с 1 июля 2024 года, рассказал изданию “Газета.Ru” управляющий директор компании “Метриум” Руслан Сырцов.“Если человек живет в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше”, — уточнил эксперт.Кроме того, Сырцов добавил, что в случае со “вторичками” покупатели могут подождать более умеренных цен и сговорчивых продавцов. По его словам, стоимость готовых квартир постепенно снижается, и это будет продолжаться минимум до лета 2024 года.Эксперт рассказал, что сейчас россияне с помощью ипотеки покупают более 50% вторичных и около 70% первичных квартир. По его словам, без кредита приобрести жилье довольно сложно, ровно как и продать, что объясняется высокими ставками по ипотеке (в ряде случаев доходят до 25%).Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский рассказывал агентству “Прайм”, что с 1 марта 2024 года Центробанк может в очередной раз повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. В этой связи ипотеку станут выдавать значительно меньше и на меньшие суммы.
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россия, ипотека, льготная ипотека
РОССИЯ, ипотека, льготная ипотека
В России назвали лучший срок для покупки квартиры
Риелтор Сырцов: до 1 июля россияне могут купить достойную квартиру в новостройке
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Россияне могут купить достойную квартиру в новостройке по льготной ипотеки, которая перестанет действовать с 1 июля 2024 года, рассказал изданию “Газета.Ru”
управляющий директор компании “Метриум” Руслан Сырцов.
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“Если человек живет в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше”, — уточнил эксперт.
Кроме того, Сырцов добавил, что в случае со “вторичками” покупатели могут подождать более умеренных цен и сговорчивых продавцов. По его словам, стоимость готовых квартир постепенно снижается, и это будет продолжаться минимум до лета 2024 года.
Эксперт рассказал, что сейчас россияне с помощью ипотеки покупают более 50% вторичных и около 70% первичных квартир. По его словам, без кредита приобрести жилье довольно сложно, ровно как и продать, что объясняется высокими ставками по ипотеке (в ряде случаев доходят до 25%).
Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский рассказывал агентству “Прайм”, что с 1 марта 2024 года Центробанк может в очередной раз повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. В этой связи ипотеку станут выдавать значительно меньше и на меньшие суммы.