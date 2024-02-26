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"Тревожный звоночек для Запада". Российская экономика мчится на всех парах

"Тревожный звоночек для Запада". Российская экономика мчится на всех парах - 26.02.2024, ПРАЙМ

"Тревожный звоночек для Запада". Российская экономика мчится на всех парах

Санкции против России должны были поставить ее экономику на колени, однако план провалился. Сопротивление России должно стать тревожным звоночком для западных... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:50+0300

2024-02-26T12:50+0300

2024-02-26T12:50+0300

россия

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Санкции против России должны были поставить ее экономику на колени, однако план провалился. Сопротивление России должно стать тревожным звоночком для западных государств, пишет норвежское издание NRK.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву."Санкции должны были поставить российскую экономику на колени, но столкнулись с неожиданным сопротивлением, сообщает NRK. Это тревожный звоночек для Запада. Как оказалось, ограничительные меры не так уж эффективны, как считалось ранее", - пишет автор материалов. - "Однако два года спустя российская экономика пребывает на удивление в хорошей форме. Ее рост даже оказался намного выше, чем у норвежской. В прошлом году она выросла на 3,6% — несмотря на обширные санкции, отрезавшие Москву от ряда крупнейших мировых рынков. Наша же экономика выросла всего на 0,7%".Согласно публикации, российская экономика выстояла благодаря ряду мер. Прежде всего, Россия ввела контроль за движением капитала, введя, в том числе, обязательные продажи экспортерами валютной выручки. Такое решение смягчило эффект от заморозки российских активов на Западе. Кроме того, отмечают авторы, Москва вливает в экономику значительные суммы, мобилизованную в поддержку военно-промышленного комплекса, что стимулирует ее рост.NRK добавляет, что Россия на фоне отказа Запада от энергоресурсов сумела наладить поставки нефти и газа в Китай и Индию."Удивительная экономическая стойкость России на фоне санкций — тревожный звоночек для Запада. Санкции как средство достижения политических целей могут оказаться далеко не столь действенными, как было принято считать раньше, — особенно в мире постоянно усложняющихся экономических и геополитических альянсов", - подчеркивает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, впк