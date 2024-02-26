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Силуанов оценил динамику текущего курса рубля

Силуанов оценил динамику текущего курса рубля - 26.02.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил динамику текущего курса рубля

Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар, рассказал РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:51+0300

2024-02-26T12:51+0300

2024-02-26T12:51+0300

россия

минфин

антон силуанов

рубль

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар, рассказал РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов."Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс", - сказал министр, отвечая на вопрос, приемлем ли текущий курс рубля для бюджета.Комментируя состояние Фонда национального благосостояния (ФНБ), Силуанов подчеркнул, что при сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей Минфин пополнит ФНБ на меньшую сумму, но, тем не менее, профинансирует все расходы.Кроме того, Силуанов добавил, что министерство располагает широким перечнем инструментов поддержки бизнеса и внимательно рассматривает запросы компаний на предоставление преференций."У нас много инструментов поддержки бизнеса: особые налоговые и инвестиционные режимы, налоговые вычеты, субсидии и так далее. Мы внимательно относимся к запросам компаний на преференции. При этом видим нередко, что и без нашей поддержки проекты "летают", - сказал он.По его словам, в ведомстве прекрасно понимают, что бизнесменов, рискующих своими деньгами, надо поддержать, так как бизнес служит основой государства. Минфин, как добавил министр, сдерживает "натиск" и желание увеличить бюджетные траты, но при этом всегда поддерживает расходы, которые дают дополнительный вклад в экономику и новые рабочие места.Отвечая на вопрос о бюджетном правиле, Силуанов сказал, что Минфин не планирует корректировать бюджетное правило. Более того, он будет опираться на него и в последующие годы.В 2024 году Минфин России вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%.

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россия, минфин, антон силуанов, рубль