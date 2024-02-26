https://1prime.ru/20240226/844503901.html

В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России

В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России - 26.02.2024, ПРАЙМ

В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России

Америка преследует турецкие компании, угрожает им санкциями за работу с Россией, пишет местная газета Aydinlik со ссылкой на руководителей. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:53+0300

2024-02-26T12:53+0300

2024-02-26T12:53+0300

турция

россия

сша

/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

АНКАРА, 26 фев – ПРАЙМ. Америка преследует турецкие компании, угрожает им санкциями за работу с Россией, пишет местная газета Aydinlik со ссылкой на руководителей.Как отметил обозреватель Исмет Озчелик, экспорт с Россией снизился более чем на 30 процентов из-за давления со стороны США."Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - написал он.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.

/20240226/844497099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, сша