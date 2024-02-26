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В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России - 26.02.2024, ПРАЙМ
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В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России
В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России - 26.02.2024, ПРАЙМ
В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России
Америка преследует турецкие компании, угрожает им санкциями за работу с Россией, пишет местная газета Aydinlik со ссылкой на руководителей. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:53+0300
2024-02-26T12:53+0300
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АНКАРА, 26 фев – ПРАЙМ. Америка преследует турецкие компании, угрожает им санкциями за работу с Россией, пишет местная газета Aydinlik со ссылкой на руководителей.Как отметил обозреватель Исмет Озчелик, экспорт с Россией снизился более чем на 30 процентов из-за давления со стороны США."Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - написал он.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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турция, россия, сша
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США
12:53 26.02.2024
 
В турецких компаниях рассказали об угрозах со стороны США из-за России

Aydınlık: главы компаний Турции рассказали, как США угрожают им за работу с РФ

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 26 фев – ПРАЙМ. Америка преследует турецкие компании, угрожает им санкциями за работу с Россией, пишет местная газета Aydinlik со ссылкой на руководителей.
Стамбул, Турция
В Турции рассказали, к чему могут привести проблемы с переводами из России
12:31
Как отметил обозреватель Исмет Озчелик, экспорт с Россией снизился более чем на 30 процентов из-за давления со стороны США.
"Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - написал он.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
 
ТУРЦИЯРОССИЯСША
 
 
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