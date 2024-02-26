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Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - 26.02.2024, ПРАЙМ
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Президент России Владимир путин ошибся насчет Украины, ему нужно это доказать. Такое мнение выразил в соцсети X британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:55+0300
2024-02-26T12:55+0300
дэвид кэмерон
владимир путин
сво
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир путин ошибся насчет Украины, ему нужно это доказать. Такое мнение выразил в соцсети X британский премьер-министр Дэвид Кэмерон."Спустя два года &lt;...&gt; Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается", - отметил он.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
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дэвид кэмерон, владимир путин, сво
Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, СВО
12:55 26.02.2024
 
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина

Кэмерон: Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины

Банковский скандал в Великобритании будет расследован - Кэмерон
Банковский скандал в Великобритании будет расследован - Кэмерон
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир путин ошибся насчет Украины, ему нужно это доказать. Такое мнение выразил в соцсети X британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
12:41
"Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается", - отметил он.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
 
Дэвид КэмеронВладимир ПутинСВО
 
 
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