https://1prime.ru/20240226/844504171.html
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - 26.02.2024, ПРАЙМ
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Президент России Владимир путин ошибся насчет Украины, ему нужно это доказать. Такое мнение выразил в соцсети X британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:55+0300
2024-02-26T12:55+0300
2024-02-26T12:55+0300
дэвид кэмерон
владимир путин
сво
/img/archive/75745/56/757455629_0:16:396:239_1920x0_80_0_0_c1ac7d403e59765cc99b64fdd7719080.jpg
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир путин ошибся насчет Украины, ему нужно это доказать. Такое мнение выразил в соцсети X британский премьер-министр Дэвид Кэмерон."Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается", - отметил он.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
/20240226/844500277.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
/img/archive/75745/56/757455629_30:0:367:253_1920x0_80_0_0_77f7f9e207338179dda0901c2ba75213.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дэвид кэмерон, владимир путин, сво
Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, СВО
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Кэмерон: Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ.
Президент России Владимир путин ошибся насчет Украины, ему нужно это доказать. Такое мнение выразил в соцсети X
британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
"Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается", - отметил он.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.