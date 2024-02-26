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Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Кулеба обвинил Запад в лицемерии - 26.02.2024, ПРАЙМ

Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Создание западными странами препятствий для конфискации заблокированных российских активов "попахивает лицемерием", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:57+0300

2024-02-26T12:57+0300

2024-02-26T13:20+0300

дмитрий кулеба

замороженные российские активы

запад

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Создание западными странами препятствий для конфискации заблокированных российских активов "попахивает лицемерием", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр написал статью для газеты Politico."Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - отметил он.Кулеба также призвал Запад изъять активы российского бизнеса и "более тщательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей России за пределами страны.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.

/20240226/844496254.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий кулеба, замороженные российские активы, запад