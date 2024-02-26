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Кулеба обвинил Запад в лицемерии - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Кулеба обвинил Запад в лицемерии
Кулеба обвинил Запад в лицемерии - 26.02.2024, ПРАЙМ
Кулеба обвинил Запад в лицемерии
Создание западными странами препятствий для конфискации заблокированных российских активов "попахивает лицемерием", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:57+0300
2024-02-26T13:20+0300
дмитрий кулеба
замороженные российские активы
запад
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Создание западными странами препятствий для конфискации заблокированных российских активов "попахивает лицемерием", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр написал статью для газеты Politico."Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - отметил он.Кулеба также призвал Запад изъять активы российского бизнеса и "более тщательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей России за пределами страны.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.
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дмитрий кулеба, замороженные российские активы, запад
Дмитрий Кулеба, замороженные российские активы, ЗАПАД
12:57 26.02.2024 (обновлено: 13:20 26.02.2024)
 
Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Кулеба обвинил Запад в лицемерии из-за препятствий в конфискации активов РФ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Создание западными странами препятствий для конфискации заблокированных российских активов "попахивает лицемерием", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
В Госдуме назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой
12:27
Украинский министр написал статью для газеты Politico.
"Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - отметил он.
Кулеба также призвал Запад изъять активы российского бизнеса и "более тщательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей России за пределами страны.
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.
 
Дмитрий Кулебазамороженные российские активыЗАПАД
 
 
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