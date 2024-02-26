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В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки
В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки - 26.02.2024, ПРАЙМ
В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки
Кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки хотят увеличить до 700 миллиардов рублей, чтобы поддержать еще как минимум 15 тысяч специалистов. Об этом... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:00+0300
2024-02-26T13:00+0300
2024-02-26T14:39+0300
it-ипотека
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки хотят увеличить до 700 миллиардов рублей, чтобы поддержать еще как минимум 15 тысяч специалистов. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры России."Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей - до 700 миллиардов рублей. Сейчас он составляет 500 миллиардов рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тысячам ИТ-специалистов", - отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что мера позволит поддержать не менее 15 тысяч IT-специалистов.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.IT-ипотека — это программа для сотрудников отрасли информационных технологий, которая заработала в мае 2022 года, на фоне возросшего оттока молодых профессионалов за рубеж. Отмечается, что право на льготную IT-ипотеку имеют граждане России от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованной Минцифры IT-компании. Кроме того, специалистам от 36 лет необходимо соответствовать определенным зарплатным требованиям.
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it-ипотека
В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки
Минцифры: лимит по программе IT-ипотеки планируют увеличить до 700 млрд рублей
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки хотят увеличить до 700 миллиардов рублей, чтобы поддержать еще как минимум 15 тысяч специалистов. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры России.
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"Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей - до 700 миллиардов рублей. Сейчас он составляет 500 миллиардов рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тысячам ИТ-специалистов", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что мера позволит поддержать не менее 15 тысяч IT-специалистов.
Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
IT-ипотека — это программа для сотрудников отрасли информационных технологий, которая заработала в мае 2022 года, на фоне возросшего оттока молодых профессионалов за рубеж. Отмечается, что право на льготную IT-ипотеку имеют граждане России от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованной Минцифры IT-компании. Кроме того, специалистам от 36 лет необходимо соответствовать определенным зарплатным требованиям.