https://1prime.ru/20240226/844505335.html

В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки

В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки - 26.02.2024, ПРАЙМ

В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки

Кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки хотят увеличить до 700 миллиардов рублей, чтобы поддержать еще как минимум 15 тысяч специалистов. Об этом... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:00+0300

2024-02-26T13:00+0300

2024-02-26T14:39+0300

it-ипотека

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки хотят увеличить до 700 миллиардов рублей, чтобы поддержать еще как минимум 15 тысяч специалистов. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры России."Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей - до 700 миллиардов рублей. Сейчас он составляет 500 миллиардов рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тысячам ИТ-специалистов", - отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что мера позволит поддержать не менее 15 тысяч IT-специалистов.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.IT-ипотека — это программа для сотрудников отрасли информационных технологий, которая заработала в мае 2022 года, на фоне возросшего оттока молодых профессионалов за рубеж. Отмечается, что право на льготную IT-ипотеку имеют граждане России от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованной Минцифры IT⁠-⁠компании. Кроме того, специалистам от 36 лет необходимо соответствовать определенным зарплатным требованиям.

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it-ипотека