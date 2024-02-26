https://1prime.ru/20240226/844506119.html
Европа и США страдают от санкций против России, заявил Песков
Европа и США страдают от санкций против России, заявил Песков - 26.02.2024, ПРАЙМ
Европа и США страдают от санкций против России, заявил Песков
Ничего нового в отношении санкций озвучено не было, россйиская экономика показала свою устойчивость, пострадали европейская экономика и американские компании... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:11+0300
2024-02-26T13:11+0300
2024-02-26T14:09+0300
дмитрий песков
сша
ес
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ничего нового в отношении санкций озвучено не было, россйиская экономика показала свою устойчивость, пострадали европейская экономика и американские компании. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее председательство бельгии в Соывете ЕС сообщало, что европейские власти согласовали 13-й пакет антироссийских ограничений. Кроме того, 23 февраля США ввели новые ограничения против российских физических и юридических лиц.Как сообщил Песков, "ничего принципиально нового озвучено не было". По его словам, отечественная экономика показала свою устойчивость, адаптировалась и продолжает развиваться."Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно, что называется, не наносить вред своей собственной экономике. Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены"", - добавил пресс-секретарь президента России.Песков также подчеркнул, что от антироссйиских санкций пострадали и американские компании.
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дмитрий песков, сша, ес
Европа и США страдают от санкций против России, заявил Песков
Песков: экономика Европы страдает от санкций против РФ, как и компании США
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ничего нового в отношении санкций озвучено не было, россйиская экономика показала свою устойчивость, пострадали европейская экономика и американские компании. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Тревожный звоночек для Запада". Российская экономика мчится на всех парах
Ранее председательство бельгии в Соывете ЕС сообщало, что европейские власти согласовали 13-й пакет антироссийских ограничений. Кроме того, 23 февраля США ввели новые ограничения против российских физических и юридических лиц.
Как сообщил Песков, "ничего принципиально нового озвучено не было". По его словам, отечественная экономика показала свою устойчивость, адаптировалась и продолжает развиваться.
"Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно, что называется, не наносить вред своей собственной экономике. Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены"", - добавил пресс-секретарь президента России.
Песков также подчеркнул, что от антироссйиских санкций пострадали и американские компании.