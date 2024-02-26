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Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам" - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам"
Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам" - 26.02.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам"
В ходе расследования терактов на “Северных потоках” Дания, очевидно, стала выходить на своих союзников, потому и свернула его, рассказал пресс-секретарь... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:17+0300
2024-02-26T14:32+0300
россия
дмитрий песков
чп на северных потоках
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В ходе расследования терактов на “Северных потоках” Дания, очевидно, стала выходить на своих союзников, потому и свернула его, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", - заявил пресс-секретарь журналистам.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, Россия на начальных этапах расследования запрашивала у Дании информацию, но получала отказы, информацию не может получить и сейчас. По его словам, ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что вызывает изумление."Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении правоохранительных органов страны, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках".
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россия, дмитрий песков, чп на северных потоках
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЧП на Северных потоках
13:17 26.02.2024 (обновлено: 14:32 26.02.2024)
 
Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам"

Песков: Дания стала выходить на союзников и свернула расследование по "СП"

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В ходе расследования терактов на “Северных потоках” Дания, очевидно, стала выходить на своих союзников, потому и свернула его, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ЧП на Северных потоках
Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"
12:36
"Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", - заявил пресс-секретарь журналистам.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, Россия на начальных этапах расследования запрашивала у Дании информацию, но получала отказы, информацию не может получить и сейчас. По его словам, ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что вызывает изумление.
"Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении правоохранительных органов страны, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках".
 
РОССИЯДмитрий ПесковЧП на Северных потоках
 
 
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