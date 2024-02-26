https://1prime.ru/20240226/844506926.html

Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам"

Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам" - 26.02.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал сворачивание Данией расследования по "Севпотокам"

В ходе расследования терактов на “Северных потоках” Дания, очевидно, стала выходить на своих союзников, потому и свернула его, рассказал пресс-секретарь... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:17+0300

2024-02-26T13:17+0300

2024-02-26T14:32+0300

россия

дмитрий песков

чп на северных потоках

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В ходе расследования терактов на “Северных потоках” Дания, очевидно, стала выходить на своих союзников, потому и свернула его, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", - заявил пресс-секретарь журналистам.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, Россия на начальных этапах расследования запрашивала у Дании информацию, но получала отказы, информацию не может получить и сейчас. По его словам, ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что вызывает изумление."Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении правоохранительных органов страны, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках".

/20240226/844499066.html

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россия, дмитрий песков, чп на северных потоках