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В Брюсселе фермеры на тракторах прорвались через полицейские ряды
В Брюсселе фермеры на тракторах прорвались через полицейские ряды - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Брюсселе фермеры на тракторах прорвались через полицейские ряды
Несколько аграриев, участвующих в протестных акциях в Брюсселе на фоне проходящей встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, прорвали полицейские... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:23+0300
2024-02-26T13:23+0300
2024-02-26T13:23+0300
бельгия
протесты фермеров
европа
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Несколько аграриев, участвующих в протестных акциях в Брюсселе на фоне проходящей встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть в европейский квартал, передает в понедельник телеканал RTBF."Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе", – сообщает канал.В понедельник в Брюсселе проходит манифестация фермеров, несогласных с политикой европейского блока. Сообщается о поджогах покрышек, которые полицейские тушат с помощью водометов. Аграрии, пытаясь прорваться на площадь Шуман, рядом с которой расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, забрасывают навозом полицейские ограждения.Ранее агентство Бельга сообщило о проведении манифестации в Брюсселе по инициативе местных и европейских объединений аграриев. Они считают недостаточными меры, предложенные Еврокомиссией для улучшения положения фермеров в Европе. В частности, аграрии опасаются, что сделка между Европейской комиссией и южноамериканским торговым блоком Меркосур (Mercosur), по которой в настоящее время ведутся переговоры, приведет к наплыву в Европу дешевой сельскохозяйственной продукции из стран Южной Америки.
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бельгия, протесты фермеров, европа
БЕЛЬГИЯ, протесты фермеров, ЕВРОПА
В Брюсселе фермеры на тракторах прорвались через полицейские ряды
Протестующие фермеры на тракторах прорвались через полицейские ряды в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Несколько аграриев, участвующих в протестных акциях в Брюсселе на фоне проходящей встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть в европейский квартал, передает в понедельник телеканал RTBF.
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"Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе", – сообщает канал.
В понедельник в Брюсселе проходит манифестация фермеров, несогласных с политикой европейского блока. Сообщается о поджогах покрышек, которые полицейские тушат с помощью водометов. Аграрии, пытаясь прорваться на площадь Шуман, рядом с которой расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, забрасывают навозом полицейские ограждения.
Ранее агентство Бельга сообщило о проведении манифестации в Брюсселе по инициативе местных и европейских объединений аграриев. Они считают недостаточными меры, предложенные Еврокомиссией для улучшения положения фермеров в Европе. В частности, аграрии опасаются, что сделка между Европейской комиссией и южноамериканским торговым блоком Меркосур (Mercosur), по которой в настоящее время ведутся переговоры, приведет к наплыву в Европу дешевой сельскохозяйственной продукции из стран Южной Америки.