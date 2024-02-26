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ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием"
ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием" - 26.02.2024, ПРАЙМ
ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием"
Активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия" начнется во второй половине апреля, сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в рамках... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:26+0300
2024-02-26T13:26+0300
2024-02-26T13:26+0300
втб
банк открытие
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия" начнется во второй половине апреля, сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в рамках стратегической недели банка. "Во второй половине апреля начнется активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия". Предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов "Открытия" не изменятся", - сказал он. Горшков добавил, что клиентам будет предложено открыть новый депозит или накопительный счет из линейки ВТБ на более выгодных условиях. При этом он указал, что часть клиентов "Открытия" уже перешли на обслуживание в ВТБ. С начала 2024 года клиентам "Открытия" доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ "Привилегия". В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия". Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.
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втб, банк открытие
ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием"
ВТБ начнет основной этап интеграции с "Открытием" во второй половине апреля
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия" начнется во второй половине апреля, сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в рамках стратегической недели банка.
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"Во второй половине апреля начнется активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия". Предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов "Открытия" не изменятся", - сказал он.
Горшков добавил, что клиентам будет предложено открыть новый депозит или накопительный счет из линейки ВТБ на более выгодных условиях. При этом он указал, что часть клиентов "Открытия" уже перешли на обслуживание в ВТБ.
С начала 2024 года клиентам "Открытия" доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ "Привилегия". В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия". Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.