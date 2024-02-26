https://1prime.ru/20240226/844507535.html

ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием"

ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием" - 26.02.2024, ПРАЙМ

ВТБ в апреле начнет основной этап интеграции с "Открытием"

Активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия" начнется во второй половине апреля, сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в рамках... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:26+0300

2024-02-26T13:26+0300

2024-02-26T13:26+0300

втб

банк открытие

/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия" начнется во второй половине апреля, сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в рамках стратегической недели банка. "Во второй половине апреля начнется активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия". Предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов "Открытия" не изменятся", - сказал он. Горшков добавил, что клиентам будет предложено открыть новый депозит или накопительный счет из линейки ВТБ на более выгодных условиях. При этом он указал, что часть клиентов "Открытия" уже перешли на обслуживание в ВТБ. С начала 2024 года клиентам "Открытия" доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ "Привилегия". В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия". Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

/20240226/844503901.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, банк открытие