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В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина - 26.02.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина
В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина - 26.02.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина
У президента России Владимира Путина были удачные недели, он сделал ставку на усталость западных стран от Украины. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:35+0300
2024-02-26T13:35+0300
владимир путин
сша
украина
запад
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина были удачные недели, он сделал ставку на усталость западных стран от Украины. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN бывший глава россйиского отдела ЦРУ Стивен Холл.По словам эксперта, россйиский лидер сделал ставку на усталость Запада от конфликта, и она сыграла. "Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель", — сказал он.При этом Холл призвал западные государства доказать президенту России, что он ошибся.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
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владимир путин, сша, украина, запад
Владимир Путин, США, УКРАИНА, ЗАПАД
13:35 26.02.2024
 
В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина

Экс-агент ЦРУ Холл: Путин прав, говоря об усталости Запада от Украины

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Президент РФ В. Путин посетил ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
© POOL
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина были удачные недели, он сделал ставку на усталость западных стран от Украины. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN бывший глава россйиского отдела ЦРУ Стивен Холл.
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По словам эксперта, россйиский лидер сделал ставку на усталость Запада от конфликта, и она сыграла.
"Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель", — сказал он.
При этом Холл призвал западные государства доказать президенту России, что он ошибся.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
 
Владимир ПутинСШАУКРАИНАЗАПАД
 
 
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