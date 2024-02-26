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В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина

В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина - 26.02.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина

У президента России Владимира Путина были удачные недели, он сделал ставку на усталость западных стран от Украины. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:35+0300

2024-02-26T13:35+0300

2024-02-26T13:35+0300

владимир путин

сша

украина

запад

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина были удачные недели, он сделал ставку на усталость западных стран от Украины. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN бывший глава россйиского отдела ЦРУ Стивен Холл.По словам эксперта, россйиский лидер сделал ставку на усталость Запада от конфликта, и она сыграла. "Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель", — сказал он.При этом Холл призвал западные государства доказать президенту России, что он ошибся.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.

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владимир путин, сша, украина, запад