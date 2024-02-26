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В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ - 26.02.2024, ПРАЙМ
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В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ
В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ - 26.02.2024, ПРАЙМ
В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список случаев, когда "Газпром" и его аффилированные компании, а также независимые производители... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:43+0300
2024-02-26T13:43+0300
россия
владимир путин
ндпи
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список случаев, когда "Газпром" и его аффилированные компании, а также независимые производители газа могут избежать дополнительных изъятий по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс. Они позволят снизить риски необоснованного роста налоговых платежей для компаний, пояснял РИА Новости член бюджетного комитета Госдумы Никита Чаплин. В ноябре прошлого года власти РФ приняли закон, который, в частности, предусматривает дополнительное увеличение с 1 января текущего года НДПИ на газ в целях изъятия дополнительных доходов газодобывающих компаний от индексации тарифов на газ. При этом был предусмотрен ряд исключений. При расчете НДПИ не учитываются поставки газа населению, ТЭЦ, котельным, а также организациям, осуществляющим переработку попутного нефтяного газа, перепродажу приобретенного газа. Впоследствии постановлением правительства и приказом ФАС перечень исключений был расширен, что потребовало внесения корреспондирующих поправок в Налоговый кодекс, поясняла первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправки уточняют, на какие поставки газа распространяется индексация тарифов, и соответственно, начисляется дополнительный НДПИ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм по НДС, которые начнут действовать позже. При этом положения по НДПИ будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
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россия, владимир путин, ндпи
РОССИЯ, Владимир Путин, НДПИ
13:43 26.02.2024
 
В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ

Путин расширил перечень исключений из-под повышенного НДПИ на газ

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
© POOL
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список случаев, когда "Газпром" и его аффилированные компании, а также независимые производители газа могут избежать дополнительных изъятий по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс. Они позволят снизить риски необоснованного роста налоговых платежей для компаний, пояснял РИА Новости член бюджетного комитета Госдумы Никита Чаплин.
В ноябре прошлого года власти РФ приняли закон, который, в частности, предусматривает дополнительное увеличение с 1 января текущего года НДПИ на газ в целях изъятия дополнительных доходов газодобывающих компаний от индексации тарифов на газ.
При этом был предусмотрен ряд исключений. При расчете НДПИ не учитываются поставки газа населению, ТЭЦ, котельным, а также организациям, осуществляющим переработку попутного нефтяного газа, перепродажу приобретенного газа.
Впоследствии постановлением правительства и приказом ФАС перечень исключений был расширен, что потребовало внесения корреспондирующих поправок в Налоговый кодекс, поясняла первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправки уточняют, на какие поставки газа распространяется индексация тарифов, и соответственно, начисляется дополнительный НДПИ.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм по НДС, которые начнут действовать позже. При этом положения по НДПИ будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
 
РОССИЯВладимир ПутинНДПИ
 
 
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