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В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ

В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ - 26.02.2024, ПРАЙМ

В России расширили список исключений из-под повышенного НДПИ на газ

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список случаев, когда "Газпром" и его аффилированные компании, а также независимые производители... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:43+0300

2024-02-26T13:43+0300

2024-02-26T13:43+0300

россия

владимир путин

ндпи

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список случаев, когда "Газпром" и его аффилированные компании, а также независимые производители газа могут избежать дополнительных изъятий по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс. Они позволят снизить риски необоснованного роста налоговых платежей для компаний, пояснял РИА Новости член бюджетного комитета Госдумы Никита Чаплин. В ноябре прошлого года власти РФ приняли закон, который, в частности, предусматривает дополнительное увеличение с 1 января текущего года НДПИ на газ в целях изъятия дополнительных доходов газодобывающих компаний от индексации тарифов на газ. При этом был предусмотрен ряд исключений. При расчете НДПИ не учитываются поставки газа населению, ТЭЦ, котельным, а также организациям, осуществляющим переработку попутного нефтяного газа, перепродажу приобретенного газа. Впоследствии постановлением правительства и приказом ФАС перечень исключений был расширен, что потребовало внесения корреспондирующих поправок в Налоговый кодекс, поясняла первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправки уточняют, на какие поставки газа распространяется индексация тарифов, и соответственно, начисляется дополнительный НДПИ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм по НДС, которые начнут действовать позже. При этом положения по НДПИ будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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