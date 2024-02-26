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Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний
Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний - 26.02.2024, ПРАЙМ
Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний
Золотое время наступило для российских компаний, которые могут приобрести иностранный бизнес, покидающий сейчас РФ из-за санкций Запада, за 30-40% его реальной... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:43+0300
2024-02-26T13:52+0300
россия
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Золотое время наступило для российских компаний, которые могут приобрести иностранный бизнес, покидающий сейчас РФ из-за санкций Запада, за 30-40% его реальной стоимости, но такие сделки нужно проводить строго в соответствии с требованиями Правительственной комиссии, заявил управляющий партнер МКА "Николаев и партнеры" Юрий Николаев. "Иностранные партнеры, уходящие с российского рынка, не имеют права продавать свои активы дороже 50%, поэтому для локальных российских компаний наступило золотое время, когда можно купить иностранный бизнес даже не за 50%, а, как показывает наша практика, за 30-40% его реальной стоимости", - сказал он в ходе дискуссии на тему приобретения иностранного бизнеса в России, организованной Ассоциацией менеджеров. Эксперт добавил, что иностранные компании в России сегодня находятся между молотом и наковальней - с одной стороны им надо соблюдать антироссийские санкции Запада, с другой - лучше, продавая компанию, получить до 50% от ее стоимости, "чем ничего, а такие случаи уже есть". "Бизнес аполитичен, он не хочет терять деньги", - добавил Николаев. По его словам, сделки идут непросто, потому что их надо проводить через различные ведомства: "Минпромторг, Минэк, Минфин, иногда это может быть Минстрой, иногда ФАС, ФСБ". Поэтому, чтобы сделка состоялась, чтобы после ее заключения не было бы вопросов от "правоохранительных и иных надзирающих органов, проводить ее необходимо строго в соответствии с требованиями Правительственной комиссии, которые все время ужесточаются", подчеркнул эксперт. "Фейковые сделки сегодня никто не пропустит", - заключил он.
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РОССИЯ
13:43 26.02.2024 (обновлено: 13:52 26.02.2024)
 
Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний

Николаев: золотое время наступило для фирм, желающих купить иностранный бизнес

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк#Здание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
#Здание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр Москва-Сити - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Золотое время наступило для российских компаний, которые могут приобрести иностранный бизнес, покидающий сейчас РФ из-за санкций Запада, за 30-40% его реальной стоимости, но такие сделки нужно проводить строго в соответствии с требованиями Правительственной комиссии, заявил управляющий партнер МКА "Николаев и партнеры" Юрий Николаев.
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"Иностранные партнеры, уходящие с российского рынка, не имеют права продавать свои активы дороже 50%, поэтому для локальных российских компаний наступило золотое время, когда можно купить иностранный бизнес даже не за 50%, а, как показывает наша практика, за 30-40% его реальной стоимости", - сказал он в ходе дискуссии на тему приобретения иностранного бизнеса в России, организованной Ассоциацией менеджеров.
Эксперт добавил, что иностранные компании в России сегодня находятся между молотом и наковальней - с одной стороны им надо соблюдать антироссийские санкции Запада, с другой - лучше, продавая компанию, получить до 50% от ее стоимости, "чем ничего, а такие случаи уже есть".
"Бизнес аполитичен, он не хочет терять деньги", - добавил Николаев.
По его словам, сделки идут непросто, потому что их надо проводить через различные ведомства: "Минпромторг, Минэк, Минфин, иногда это может быть Минстрой, иногда ФАС, ФСБ".
Поэтому, чтобы сделка состоялась, чтобы после ее заключения не было бы вопросов от "правоохранительных и иных надзирающих органов, проводить ее необходимо строго в соответствии с требованиями Правительственной комиссии, которые все время ужесточаются", подчеркнул эксперт. "Фейковые сделки сегодня никто не пропустит", - заключил он.
 
РОССИЯ
 
 
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