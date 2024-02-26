https://1prime.ru/20240226/844508931.html

Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний

Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний - 26.02.2024, ПРАЙМ

Аналитик заявил о золотом времени для российских компаний

Золотое время наступило для российских компаний, которые могут приобрести иностранный бизнес, покидающий сейчас РФ из-за санкций Запада, за 30-40% его реальной... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:43+0300

2024-02-26T13:43+0300

2024-02-26T13:52+0300

россия

/img/82443/96/824439640_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_d635d7bc82b6808ce61a7dfb9ce3dcce.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Золотое время наступило для российских компаний, которые могут приобрести иностранный бизнес, покидающий сейчас РФ из-за санкций Запада, за 30-40% его реальной стоимости, но такие сделки нужно проводить строго в соответствии с требованиями Правительственной комиссии, заявил управляющий партнер МКА "Николаев и партнеры" Юрий Николаев. "Иностранные партнеры, уходящие с российского рынка, не имеют права продавать свои активы дороже 50%, поэтому для локальных российских компаний наступило золотое время, когда можно купить иностранный бизнес даже не за 50%, а, как показывает наша практика, за 30-40% его реальной стоимости", - сказал он в ходе дискуссии на тему приобретения иностранного бизнеса в России, организованной Ассоциацией менеджеров. Эксперт добавил, что иностранные компании в России сегодня находятся между молотом и наковальней - с одной стороны им надо соблюдать антироссийские санкции Запада, с другой - лучше, продавая компанию, получить до 50% от ее стоимости, "чем ничего, а такие случаи уже есть". "Бизнес аполитичен, он не хочет терять деньги", - добавил Николаев. По его словам, сделки идут непросто, потому что их надо проводить через различные ведомства: "Минпромторг, Минэк, Минфин, иногда это может быть Минстрой, иногда ФАС, ФСБ". Поэтому, чтобы сделка состоялась, чтобы после ее заключения не было бы вопросов от "правоохранительных и иных надзирающих органов, проводить ее необходимо строго в соответствии с требованиями Правительственной комиссии, которые все время ужесточаются", подчеркнул эксперт. "Фейковые сделки сегодня никто не пропустит", - заключил он.

/20240226/844497099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия