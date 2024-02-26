https://1prime.ru/20240226/844509224.html

В АСВ оценили возможность "Киви банка" рассчитаться с кредиторами

В АСВ оценили возможность "Киви банка" рассчитаться с кредиторами - 26.02.2024, ПРАЙМ

В АСВ оценили возможность "Киви банка" рассчитаться с кредиторами

"Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:49+0300

2024-02-26T13:49+0300

2024-02-26T14:05+0300

россия

"киви банк"

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено порядка 9,3 миллиона с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков. Вместе с тем АСВ внимательно изучает качество кредитного портфеля "Киви банка" (АО), а также выданные им поручительства и гарантии", - сказано в сообщении в Telegram-канале АСВ.Агентство, назначенное временной администрацией банка, выявило в нем порядка 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей. На анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей) находится порядка 277 миллионов рублей, всего таких кошельков – 1,3 миллиона штук. Средний размер остатка средств на одном кошельке – 212 рублей.На кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч рублей) размещено 2,35 миллиарда рублей, таких кошельков – 7,15 миллиона штук. Средний размер остатка средств – 328 рублей.На кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (с лимитом до 600 тысяч рублей), находится 1,76 миллиарда рублей, таких кошельков – 0,87 миллиона штук. Средний размер остатка средств одного кошелька – 2034 рубля.

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россия, "киви банк"