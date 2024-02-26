https://1prime.ru/20240226/844510606.html

Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года

Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года - 26.02.2024, ПРАЙМ

Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года

В 2023 году в Чехии было использовано 6,76 миллиарда кубометров природного газа, что является самым низким показателем с 1992 года, использование снизили все... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T13:58+0300

2024-02-26T13:58+0300

2024-02-26T14:30+0300

чехия

энергетика

газ

/img/84099/45/840994550_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_29ee495e28d2b2a100a9a63382fc7979.jpg

ПРАГА, 26 фев – ПРАЙМ. В 2023 году в Чехии было использовано 6,76 миллиарда кубометров природного газа, что является самым низким показателем с 1992 года, использование снизили все группы потребителей, но более всего это относится к домашним хозяйствам, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетики (УРЭ). "В 2023 году потребление газа в Чехии сократилось по сравнению с предыдущим годом на 10,4% и составило 6,76 миллиарда кубометров. Одновременно прошлогодний показатель является самым низким за 31 год – с 1992 года. Данный вид топлива экономили все группы его потребителей, особенно это заметно в секторе домашних хозяйств, которые в 2023 году снизили потребление на 11,6%. Подавляющая часть газа (92%) была получена через Германию, около 8% составил газ из России", - сообщило агентство. По словам главы УРЭ Станислава Травничека, потребление газа в Чехии снижается, начиная с третьего квартала 2021 года, то есть, с того момента, когда начал ощущаться энергетический кризис. Как отмечает агентство ЧТК, ряд экспертов полагает, что газ из России идет через Словакию в Чехию, но некоторые считают, что это могут быть запасы трейдеров со складов в других странах. В свою очередь, в минпромторге в начале февраля заявили, что увеличение поставок российского газа в конце прошлого года является следствием текущих событий на рынках, и Чехия теперь не зависит от газа из России. Раньше поставки из России составляли около 97% от всего получаемого республикой объема газа.

/20240226/844506926.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, энергетика, газ