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Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года
Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года - 26.02.2024, ПРАЙМ
Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года
В 2023 году в Чехии было использовано 6,76 миллиарда кубометров природного газа, что является самым низким показателем с 1992 года, использование снизили все... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T13:58+0300
2024-02-26T13:58+0300
2024-02-26T14:30+0300
чехия
энергетика
газ
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ПРАГА, 26 фев – ПРАЙМ. В 2023 году в Чехии было использовано 6,76 миллиарда кубометров природного газа, что является самым низким показателем с 1992 года, использование снизили все группы потребителей, но более всего это относится к домашним хозяйствам, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетики (УРЭ). "В 2023 году потребление газа в Чехии сократилось по сравнению с предыдущим годом на 10,4% и составило 6,76 миллиарда кубометров. Одновременно прошлогодний показатель является самым низким за 31 год – с 1992 года. Данный вид топлива экономили все группы его потребителей, особенно это заметно в секторе домашних хозяйств, которые в 2023 году снизили потребление на 11,6%. Подавляющая часть газа (92%) была получена через Германию, около 8% составил газ из России", - сообщило агентство. По словам главы УРЭ Станислава Травничека, потребление газа в Чехии снижается, начиная с третьего квартала 2021 года, то есть, с того момента, когда начал ощущаться энергетический кризис. Как отмечает агентство ЧТК, ряд экспертов полагает, что газ из России идет через Словакию в Чехию, но некоторые считают, что это могут быть запасы трейдеров со складов в других странах. В свою очередь, в минпромторге в начале февраля заявили, что увеличение поставок российского газа в конце прошлого года является следствием текущих событий на рынках, и Чехия теперь не зависит от газа из России. Раньше поставки из России составляли около 97% от всего получаемого республикой объема газа.
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чехия, энергетика, газ
Потребление газа в Чехии достигли минимумов с 1992 года
ЧТК: потребление газа в Чехии в 2023 году было самым низким с 1992 году
ПРАГА, 26 фев – ПРАЙМ. В 2023 году в Чехии было использовано 6,76 миллиарда кубометров природного газа, что является самым низким показателем с 1992 года, использование снизили все группы потребителей, но более всего это относится к домашним хозяйствам, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетики (УРЭ).
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"В 2023 году потребление газа в Чехии сократилось по сравнению с предыдущим годом на 10,4% и составило 6,76 миллиарда кубометров. Одновременно прошлогодний показатель является самым низким за 31 год – с 1992 года. Данный вид топлива экономили все группы его потребителей, особенно это заметно в секторе домашних хозяйств, которые в 2023 году снизили потребление на 11,6%. Подавляющая часть газа (92%) была получена через Германию, около 8% составил газ из России", - сообщило агентство.
По словам главы УРЭ Станислава Травничека, потребление газа в Чехии снижается, начиная с третьего квартала 2021 года, то есть, с того момента, когда начал ощущаться энергетический кризис.
Как отмечает агентство ЧТК, ряд экспертов полагает, что газ из России идет через Словакию в Чехию, но некоторые считают, что это могут быть запасы трейдеров со складов в других странах. В свою очередь, в минпромторге в начале февраля заявили, что увеличение поставок российского газа в конце прошлого года является следствием текущих событий на рынках, и Чехия теперь не зависит от газа из России. Раньше поставки из России составляли около 97% от всего получаемого республикой объема газа.