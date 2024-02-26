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Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, пишет СМИ - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, пишет СМИ
Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, пишет СМИ - 26.02.2024, ПРАЙМ
Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, пишет СМИ
Многие польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны, сообщает издание Rzeczpospolita, ссылаясь на исследование... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T14:29+0300
2024-02-26T14:29+0300
россия
польша
товары
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ВАРШАВА, 26 фев – ПРАЙМ. Многие польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны, сообщает издание Rzeczpospolita, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы EY."Из опрошенных более двухсот компаний 47% еще в 2022 году импортировали или экспортировали товары или услуги в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.По тем же данным, хотя после начала специальной военной операции экспорт в Россию упал на 33% - 11 миллиардов злотых (около 2,75 миллиарда долларов), он за это же время вырос для стран Евразийского экономического сообщества и Турции на 57% - 13 миллиардов злотых (около 3,25 миллиарда долларов)."Большая часть этого оборота, по выводу аналитиков EY, может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций", - отмечает издание."Объем товарооборота увеличился на 400% с такими странами с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, что должно вызывать подозрения", - говорится в сообщении.В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, польша, товары
РОССИЯ, ПОЛЬША, товары
14:29 26.02.2024
 
Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, пишет СМИ

EY: польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 26 фев – ПРАЙМ. Многие польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны, сообщает издание Rzeczpospolita, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы EY.
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"Из опрошенных более двухсот компаний 47% еще в 2022 году импортировали или экспортировали товары или услуги в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.
По тем же данным, хотя после начала специальной военной операции экспорт в Россию упал на 33% - 11 миллиардов злотых (около 2,75 миллиарда долларов), он за это же время вырос для стран Евразийского экономического сообщества и Турции на 57% - 13 миллиардов злотых (около 3,25 миллиарда долларов).
"Большая часть этого оборота, по выводу аналитиков EY, может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций", - отмечает издание.
"Объем товарооборота увеличился на 400% с такими странами с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, что должно вызывать подозрения", - говорится в сообщении.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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