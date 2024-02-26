Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240226/844513093.html
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет - 26.02.2024, ПРАЙМ
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети X. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T14:30+0300
2024-02-26T14:56+0300
великобритания
лондон
банк
/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети X. "Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера", - сказано в публикации.Семья Ротшильдов занимается банковским бизнесом с XVIII века.Джейкоб Ротшильд получил образование в колледже Итон, после чего учился в Оксфорде. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild &amp; Sons в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году лорд Ротшильд был удостоен "Ордена Заслуг" от ныне покойной королевы Елизаветы II.Rothschild &amp; Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов.
/20240226/844504171.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, лондон, банк
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, банк
14:30 26.02.2024 (обновлено: 14:56 26.02.2024)
 
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет

Британский финансист и бизнесмен Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев ПРАЙМ. Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети X.
Банковский скандал в Великобритании будет расследован - Кэмерон
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
12:55
"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера", - сказано в публикации.
Семья Ротшильдов занимается банковским бизнесом с XVIII века.
Джейкоб Ротшильд получил образование в колледже Итон, после чего учился в Оксфорде. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году лорд Ротшильд был удостоен "Ордена Заслуг" от ныне покойной королевы Елизаветы II.
Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала