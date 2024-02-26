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Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет - 26.02.2024, ПРАЙМ
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети X. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T14:30+0300
2024-02-26T14:30+0300
2024-02-26T14:56+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети X. "Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера", - сказано в публикации.Семья Ротшильдов занимается банковским бизнесом с XVIII века.Джейкоб Ротшильд получил образование в колледже Итон, после чего учился в Оксфорде. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году лорд Ротшильд был удостоен "Ордена Заслуг" от ныне покойной королевы Елизаветы II.Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов.
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великобритания, лондон, банк
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, банк
Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Британский финансист и бизнесмен Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети X.
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"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера", - сказано в публикации.
Семья Ротшильдов занимается банковским бизнесом с XVIII века.
Джейкоб Ротшильд получил образование в колледже Итон, после чего учился в Оксфорде. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году лорд Ротшильд был удостоен "Ордена Заслуг" от ныне покойной королевы Елизаветы II.
Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов.