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АВС сообщило о выплате страховки клиентам "Киви Банка"
АВС сообщило о выплате страховки клиентам "Киви Банка" - 26.02.2024, ПРАЙМ
АВС сообщило о выплате страховки клиентам "Киви Банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сформировало реестр вкладчиков "Киви банка" для выплат страхового возмещения, сообщило АСВ. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T14:44+0300
2024-02-26T14:44+0300
2024-02-26T15:02+0300
"киви банк"
страховка
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сформировало реестр вкладчиков "Киви банка" для выплат страхового возмещения, сообщило АСВ."Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 миллиарда рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 9 тысяч юридических лиц", - говорится в сообщении АСВ.Также сообщается, что АСВ 26 февраля проведет конкурс по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения, итоги которого будут подведены 27 февраля.Выплаты страхового возмещения по вкладам начнутся не позднее 6 марта или в более ранний срок по решению правления АСВ."До этой даты будет опубликовано официальное сообщение о точном времени и месте начала выплат", - указано в сообщении.Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" с 21 февраля 2024 года.
/20240222/843146866.html
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"киви банк", страховка
АВС сообщило о выплате страховки клиентам "Киви Банка"
АВС: общий размер страховки клиентам "Киви Банка" составил 4,3 миллиарда
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сформировало реестр вкладчиков "Киви банка" для выплат страхового возмещения, сообщило АСВ.
Стала известна доля платежных решений "Киви банка" у крупных банков России
"Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 миллиарда рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 9 тысяч юридических лиц", - говорится в сообщении АСВ.
Также сообщается, что АСВ 26 февраля проведет конкурс по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения, итоги которого будут подведены 27 февраля.
Выплаты страхового возмещения по вкладам начнутся не позднее 6 марта или в более ранний срок по решению правления АСВ.
"До этой даты будет опубликовано официальное сообщение о точном времени и месте начала выплат", - указано в сообщении.
Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" с 21 февраля 2024 года.