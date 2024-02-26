Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240226/844514139.html
Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США
Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США - 26.02.2024, ПРАЙМ
Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США
Цены на золото снизились в понедельник под давлением укрепляющегося доллара США. При этом золото удержалось недалеко от достигнутых в пятницу максимумов более... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T14:51+0300
2024-02-26T16:19+0300
драгметаллы
рынок драгметаллов
рынки
/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник под давлением укрепляющегося доллара США. При этом золото удержалось недалеко от достигнутых в пятницу максимумов более чем за две недели, продолжая получать поддержку со стороны спроса на активы-убежища, подогреваемого напряженностью на Ближнем Востоке.В 04.05 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,2%, по 2032,3 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото подешевели на 0,4%, до 2041,5 доллара за унцию."Золото демонстрирует некоторую слабость в начале недели, в основном из-за укрепления доллара, - отмечает главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. – Однако геополитические проблемы не исчезли, и золото по-прежнему востребовано инвесторами как актив-убежище".Доллар чувствует себя уверенно в начале недели, богатой на важные экономические данные, которые могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших перспектив процентных ставок. Наибольший интерес среди них будут представлять данные по инфляции в США."Если сильные макроэкономические данные США будут и впредь вызывать у Федеральной резервной системы сомнения относительно сроков перехода к понижению процентных ставок, это будет оказывать дополнительное давление на золото, поскольку инвесторы могут предпочесть погоняться за доходностью на рынках других активов", - говорит Уотерер.Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), будет опубликован в четверг.На прошлой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что не видит необходимости спешить с понижением процентных ставок. Это заявление укрепило инвесторов во мнении, что смягчения денежно-кредитной политики в США раньше июня ждать не стоит.Другой руководитель ФРС допустил возможность понижения процентных ставок "позднее в этом году", несмотря на более сильные, чем ожидалось, январские данные по инфляции и занятости.Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в июне в 68%.Более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.Платина на рынке спот подешевела на 0,9%, до 892,08 доллара за унцию, палладий – на 0,9%, до 962,50 доллара, а серебро – на 0,5%, до 22,79 доллара за унцию.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
драгметаллы, рынок драгметаллов, рынки
драгметаллы, рынок драгметаллов, Рынки
14:51 26.02.2024 (обновлено: 16:19 26.02.2024)
 

Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник под давлением укрепляющегося доллара США. При этом золото удержалось недалеко от достигнутых в пятницу максимумов более чем за две недели, продолжая получать поддержку со стороны спроса на активы-убежища, подогреваемого напряженностью на Ближнем Востоке.
В 04.05 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,2%, по 2032,3 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото подешевели на 0,4%, до 2041,5 доллара за унцию.
"Золото демонстрирует некоторую слабость в начале недели, в основном из-за укрепления доллара, - отмечает главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. – Однако геополитические проблемы не исчезли, и золото по-прежнему востребовано инвесторами как актив-убежище".
Доллар чувствует себя уверенно в начале недели, богатой на важные экономические данные, которые могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших перспектив процентных ставок. Наибольший интерес среди них будут представлять данные по инфляции в США.
"Если сильные макроэкономические данные США будут и впредь вызывать у Федеральной резервной системы сомнения относительно сроков перехода к понижению процентных ставок, это будет оказывать дополнительное давление на золото, поскольку инвесторы могут предпочесть погоняться за доходностью на рынках других активов", - говорит Уотерер.
Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), будет опубликован в четверг.
На прошлой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что не видит необходимости спешить с понижением процентных ставок. Это заявление укрепило инвесторов во мнении, что смягчения денежно-кредитной политики в США раньше июня ждать не стоит.
Другой руководитель ФРС допустил возможность понижения процентных ставок "позднее в этом году", несмотря на более сильные, чем ожидалось, январские данные по инфляции и занятости.
Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в июне в 68%.
Более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.
Платина на рынке спот подешевела на 0,9%, до 892,08 доллара за унцию, палладий – на 0,9%, до 962,50 доллара, а серебро – на 0,5%, до 22,79 доллара за унцию.

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

Подробнее
 
драгметаллырынок драгметалловРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала