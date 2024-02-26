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Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США

Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США - 26.02.2024, ПРАЙМ

Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США

Цены на золото снизились в понедельник под давлением укрепляющегося доллара США. При этом золото удержалось недалеко от достигнутых в пятницу максимумов более... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T14:51+0300

2024-02-26T14:51+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник под давлением укрепляющегося доллара США. При этом золото удержалось недалеко от достигнутых в пятницу максимумов более чем за две недели, продолжая получать поддержку со стороны спроса на активы-убежища, подогреваемого напряженностью на Ближнем Востоке.В 04.05 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,2%, по 2032,3 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото подешевели на 0,4%, до 2041,5 доллара за унцию."Золото демонстрирует некоторую слабость в начале недели, в основном из-за укрепления доллара, - отмечает главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. – Однако геополитические проблемы не исчезли, и золото по-прежнему востребовано инвесторами как актив-убежище".Доллар чувствует себя уверенно в начале недели, богатой на важные экономические данные, которые могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших перспектив процентных ставок. Наибольший интерес среди них будут представлять данные по инфляции в США."Если сильные макроэкономические данные США будут и впредь вызывать у Федеральной резервной системы сомнения относительно сроков перехода к понижению процентных ставок, это будет оказывать дополнительное давление на золото, поскольку инвесторы могут предпочесть погоняться за доходностью на рынках других активов", - говорит Уотерер.Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), будет опубликован в четверг.На прошлой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что не видит необходимости спешить с понижением процентных ставок. Это заявление укрепило инвесторов во мнении, что смягчения денежно-кредитной политики в США раньше июня ждать не стоит.Другой руководитель ФРС допустил возможность понижения процентных ставок "позднее в этом году", несмотря на более сильные, чем ожидалось, январские данные по инфляции и занятости.Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в июне в 68%.Более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.Платина на рынке спот подешевела на 0,9%, до 892,08 доллара за унцию, палладий – на 0,9%, до 962,50 доллара, а серебро – на 0,5%, до 22,79 доллара за унцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

драгметаллы, рынок драгметаллов, рынки