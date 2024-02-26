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Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта

Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта - 26.02.2024, ПРАЙМ

Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта

Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР, заявил глава ирано-китайской торговой палаты... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T14:49+0300

2024-02-26T14:49+0300

2024-02-26T14:49+0300

иран

китай

экспорт

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР, заявил глава ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири. "Часть иранского экспорта в ОАЭ продолжает идти дальше в Китай. Иран создал ряд компаний в ОАЭ, чтобы обойти санкции и увеличить объемы экспорта в Китай. Такая практика сложилась и в импорте, причем ОАЭ являются первым партнером Ирана по импорту, при этом в ОАЭ не имеют никакого производства и фактически Абу-Даби является посредником при ввозе товаров в Иран из Китая", — приводит агентство ILNA слова Харири. По оценкам Харири, стоимость непосредственной торговли Ирана с Китаем в ненефтяном секторе к марту 2024 года достигнет 30 миллиардов долларов. Помимо этого, он отметил, что Пекин и Тегеран работают на дедолларизацией расчетов в торговых операциях. "Часть импорта Ирана из Китая сейчас осуществляется в юанях, поскольку при значительном объеме экспортно-импортных операций с Китаем не имеет смысла в обмен на продажу товаров Китаю покупать доллар и еще раз покупать за доллары китайские товары", — добавил Харири.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, китай, экспорт