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Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта
Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта - 26.02.2024, ПРАЙМ
Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта
Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР, заявил глава ирано-китайской торговой палаты... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T14:49+0300
2024-02-26T14:49+0300
иран
китай
экспорт
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР, заявил глава ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири. "Часть иранского экспорта в ОАЭ продолжает идти дальше в Китай. Иран создал ряд компаний в ОАЭ, чтобы обойти санкции и увеличить объемы экспорта в Китай. Такая практика сложилась и в импорте, причем ОАЭ являются первым партнером Ирана по импорту, при этом в ОАЭ не имеют никакого производства и фактически Абу-Даби является посредником при ввозе товаров в Иран из Китая", — приводит агентство ILNA слова Харири. По оценкам Харири, стоимость непосредственной торговли Ирана с Китаем в ненефтяном секторе к марту 2024 года достигнет 30 миллиардов долларов. Помимо этого, он отметил, что Пекин и Тегеран работают на дедолларизацией расчетов в торговых операциях. "Часть импорта Ирана из Китая сейчас осуществляется в юанях, поскольку при значительном объеме экспортно-импортных операций с Китаем не имеет смысла в обмен на продажу товаров Китаю покупать доллар и еще раз покупать за доллары китайские товары", — добавил Харири.
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иран, китай, экспорт
ИРАН, КИТАЙ, экспорт
14:49 26.02.2024
 
Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта

Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта в Китай

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 фев ПРАЙМ. Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР, заявил глава ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири.
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"Часть иранского экспорта в ОАЭ продолжает идти дальше в Китай. Иран создал ряд компаний в ОАЭ, чтобы обойти санкции и увеличить объемы экспорта в Китай. Такая практика сложилась и в импорте, причем ОАЭ являются первым партнером Ирана по импорту, при этом в ОАЭ не имеют никакого производства и фактически Абу-Даби является посредником при ввозе товаров в Иран из Китая", — приводит агентство ILNA слова Харири.
По оценкам Харири, стоимость непосредственной торговли Ирана с Китаем в ненефтяном секторе к марту 2024 года достигнет 30 миллиардов долларов. Помимо этого, он отметил, что Пекин и Тегеран работают на дедолларизацией расчетов в торговых операциях.
"Часть импорта Ирана из Китая сейчас осуществляется в юанях, поскольку при значительном объеме экспортно-импортных операций с Китаем не имеет смысла в обмен на продажу товаров Китаю покупать доллар и еще раз покупать за доллары китайские товары", — добавил Харири.
 
ИРАНКИТАЙэкспорт
 
 
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