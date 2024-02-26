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Российский посол назвал решение дании по "Северным потокам" ожидаемым

Российский посол назвал решение дании по "Северным потокам" ожидаемым - 26.02.2024, ПРАЙМ

Российский посол назвал решение дании по "Северным потокам" ожидаемым

Решение Дании прекратить расследование по ЧП на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" было ожидаемым, объективным оно быть не могло... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T15:16+0300

2024-02-26T15:16+0300

2024-02-26T15:23+0300

чп на северных потоках

дания

россия

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Решение Дании прекратить расследование по ЧП на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" было ожидаемым, объективным оно быть не могло. Об этом заявил агентству РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. Ранее 26 февраля датская полиция прекратила расследование подрыва газопроводов, которое произошло в сентябре 2022 года, поскольку не нашла достаточных основания для возбуждения уголовного дела.По мнению посла, решение, как и объявление о его безрезультативности, было ожидаемым."Датское национальное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение официальных властей к проекту "Северный поток 2", а также их стремление к тому, чтобы в сфере безопасности между Данией и США не было преград даже в бумажный лист", - добавил Барбин. Дипломат также подчеркнул, что доверия к выводам датской стороны относительно ЧП нет, поскольку утверждения о всеохватывающем расследовании не подкреплены фактами. Кроме того, указал он, Копенгаген, завершая расследование, противоречит своим словам о важности безопасности критической инфраструктуры.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.

/20240224/843156190.html

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чп на северных потоках, дания, россия