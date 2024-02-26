https://1prime.ru/20240226/844515866.html
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой - 26.02.2024, ПРАЙМ
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой
Венгрия может стать воротами для торговли Ирана со странами Европы, заявил иранскому агентству IRNA министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:17+0300
2024-02-26T15:17+0300
2024-02-26T15:17+0300
иран
венгрия
/img/84126/64/841266462_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7458794f046631ae0bbb4c936466a0f8.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Венгрия может стать воротами для торговли Ирана со странами Европы, заявил иранскому агентству IRNA министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поскольку Венгрия является членом Евросоюза, мы считаемся также членами Шенгенской зоны. Венгрию можно легко рассматривать как ворота в Европу для Ирана. Насколько я слышал от министра экономики и финансов Ирана, есть и другие европейские страны, которые торгуют с Ираном напрямую, а некоторые из них делают это через третью страну", — цитирует венгерского министра агентство IRNA. Он добавил, что Венгрия может сыграть "роль ворот в плане торгово-экономического сотрудничества" с европейскими странами. "Я хотел бы подчеркнуть, что, поскольку около 85% экспорта Венгрии обеспечивается ВВП, мы полностью выступаем за свободную и справедливую глобальную торговлю. Наличие иностранных инвестиций определяет экономические показатели страны. Внешнеэкономические связи для нас очень важны", — добавил Сийярто.
/20240219/843108379.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, венгрия
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой
Сийярто: Венгрия может стать "воротами" для торговли Ирана с Европой
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости.
Венгрия может стать воротами для торговли Ирана со странами Европы, заявил иранскому агентству IRNA
министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии раскрыл, почему ЕС хочет принять новый пакет санкций
"Поскольку Венгрия является членом Евросоюза, мы считаемся также членами Шенгенской зоны. Венгрию можно легко рассматривать как ворота в Европу для Ирана. Насколько я слышал от министра экономики и финансов Ирана, есть и другие европейские страны, которые торгуют с Ираном напрямую, а некоторые из них делают это через третью страну", — цитирует венгерского министра агентство IRNA.
Он добавил, что Венгрия может сыграть "роль ворот в плане торгово-экономического сотрудничества" с европейскими странами.
"Я хотел бы подчеркнуть, что, поскольку около 85% экспорта Венгрии обеспечивается ВВП, мы полностью выступаем за свободную и справедливую глобальную торговлю. Наличие иностранных инвестиций определяет экономические показатели страны. Внешнеэкономические связи для нас очень важны", — добавил Сийярто.