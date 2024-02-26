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Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой - 26.02.2024, ПРАЙМ
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой
Венгрия может стать воротами для торговли Ирана со странами Европы, заявил иранскому агентству IRNA министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:17+0300
2024-02-26T15:17+0300
иран
венгрия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Венгрия может стать воротами для торговли Ирана со странами Европы, заявил иранскому агентству IRNA министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поскольку Венгрия является членом Евросоюза, мы считаемся также членами Шенгенской зоны. Венгрию можно легко рассматривать как ворота в Европу для Ирана. Насколько я слышал от министра экономики и финансов Ирана, есть и другие европейские страны, которые торгуют с Ираном напрямую, а некоторые из них делают это через третью страну", — цитирует венгерского министра агентство IRNA. Он добавил, что Венгрия может сыграть "роль ворот в плане торгово-экономического сотрудничества" с европейскими странами. "Я хотел бы подчеркнуть, что, поскольку около 85% экспорта Венгрии обеспечивается ВВП, мы полностью выступаем за свободную и справедливую глобальную торговлю. Наличие иностранных инвестиций определяет экономические показатели страны. Внешнеэкономические связи для нас очень важны", — добавил Сийярто.
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иран, венгрия
ИРАН, ВЕНГРИЯ
15:17 26.02.2024
 
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой

Сийярто: Венгрия может стать "воротами" для торговли Ирана с Европой

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Венгрия может стать воротами для торговли Ирана со странами Европы, заявил иранскому агентству IRNA министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Петер Сийярто
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19 февраля, 12:40
"Поскольку Венгрия является членом Евросоюза, мы считаемся также членами Шенгенской зоны. Венгрию можно легко рассматривать как ворота в Европу для Ирана. Насколько я слышал от министра экономики и финансов Ирана, есть и другие европейские страны, которые торгуют с Ираном напрямую, а некоторые из них делают это через третью страну", — цитирует венгерского министра агентство IRNA.
Он добавил, что Венгрия может сыграть "роль ворот в плане торгово-экономического сотрудничества" с европейскими странами.
"Я хотел бы подчеркнуть, что, поскольку около 85% экспорта Венгрии обеспечивается ВВП, мы полностью выступаем за свободную и справедливую глобальную торговлю. Наличие иностранных инвестиций определяет экономические показатели страны. Внешнеэкономические связи для нас очень важны", — добавил Сийярто.
 
ИРАНВЕНГРИЯ
 
 
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