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Россию пригласят на мирную конференцию по Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Россию пригласят на мирную конференцию по Украине
Россию пригласят на мирную конференцию по Украине - 26.02.2024, ПРАЙМ
Россию пригласят на мирную конференцию по Украине
Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:27+0300
2024-02-26T15:47+0300
россия
швейцария
владимир зеленский
"формула мира"
украина
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ЖЕНЕВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.В понедельник, 26 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьезно и смехотворно."Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена", — сказал Кассис.Министр добавил, что целью данной и последующих конференций не состоит в том, чтобы обсуждать только "формулу мира" Владимира Зеленского, а в том, чтобы найти компромисс между несколькими мирным планами, которые могут быть абсолютно противоположны друг другу.Как подчеркнул Кассис, хотя первая конференция состоится в Швейцарии, следующие вполне могут состояться в других странах, например в некоторых странах БРИКС. Он заявил, что в мире существует около десяти мирных планов по урегулированию на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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россия, швейцария, владимир зеленский, "формула мира", украина
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Зеленский, "формула мира", УКРАИНА
15:27 26.02.2024 (обновлено: 15:47 26.02.2024)
 
Россию пригласят на мирную конференцию по Украине

Россию пригласят для участия в мирной конференции по Украине

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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ЖЕНЕВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение
Вчера, 19:26
В понедельник, 26 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьезно и смехотворно.
"Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена", — сказал Кассис.
Министр добавил, что целью данной и последующих конференций не состоит в том, чтобы обсуждать только "формулу мира" Владимира Зеленского, а в том, чтобы найти компромисс между несколькими мирным планами, которые могут быть абсолютно противоположны друг другу.
Как подчеркнул Кассис, хотя первая конференция состоится в Швейцарии, следующие вполне могут состояться в других странах, например в некоторых странах БРИКС. Он заявил, что в мире существует около десяти мирных планов по урегулированию на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены.
Американский флаг, Вашингтон, США
NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией
Вчера, 23:50
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира".
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
РОССИЯШВЕЙЦАРИЯВладимир Зеленский"формула мира"УКРАИНА
 
 
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