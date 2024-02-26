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Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву
Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву - 26.02.2024, ПРАЙМ
Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех все возможное, чтобы отдать Киеву, его слова приводит газета The Guardian. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:28+0300
2024-02-26T15:40+0300
эстония
украина
помощь
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех все возможное, чтобы отдать Киеву, его слова приводит газета The Guardian."Основной-основной приоритет - принять решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине", - отметил министр в беседе с изданием.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки вооружений для Украины будут считаться законными целями для России. Кроме того, Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую вовлечены в кофликт на Украине не только постаавками оружия, но и обучая на своей территории военнослужащих.Ранее издание Bloomberg сообщало об обращении эстонских властей к Евросоюзу с призывом конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.
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эстония, украина, помощь
ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, помощь
15:28 26.02.2024 (обновлено: 15:40 26.02.2024)
 
Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву

Guardian: министр обороны Эстонии предложил забрать все у всех и отдать Киеву

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭстония
Эстония - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех все возможное, чтобы отдать Киеву, его слова приводит газета The Guardian.
Флаг Эстонии
В Эстонии обсудили возможность передачи Украине активов России, пишет СМИ
20 февраля, 21:33
"Основной-основной приоритет - принять решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине", - отметил министр в беседе с изданием.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки вооружений для Украины будут считаться законными целями для России. Кроме того, Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую вовлечены в кофликт на Украине не только постаавками оружия, но и обучая на своей территории военнослужащих.
Ранее издание Bloomberg сообщало об обращении эстонских властей к Евросоюзу с призывом конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.
 
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