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Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву
Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву - 26.02.2024, ПРАЙМ
Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех все возможное, чтобы отдать Киеву, его слова приводит газета The Guardian. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:28+0300
2024-02-26T15:28+0300
2024-02-26T15:40+0300
эстония
украина
помощь
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех все возможное, чтобы отдать Киеву, его слова приводит газета The Guardian."Основной-основной приоритет - принять решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине", - отметил министр в беседе с изданием.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки вооружений для Украины будут считаться законными целями для России. Кроме того, Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую вовлечены в кофликт на Украине не только постаавками оружия, но и обучая на своей территории военнослужащих.Ранее издание Bloomberg сообщало об обращении эстонских властей к Евросоюзу с призывом конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.
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эстония, украина, помощь
Министр обороны Эстонии предложил забрать "все у всех" и отдать Киеву
Guardian: министр обороны Эстонии предложил забрать все у всех и отдать Киеву
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех все возможное, чтобы отдать Киеву, его слова приводит
газета The Guardian.
В Эстонии обсудили возможность передачи Украине активов России, пишет СМИ
"Основной-основной приоритет - принять решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине", - отметил министр в беседе с изданием.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки вооружений для Украины будут считаться законными целями для России. Кроме того, Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую вовлечены в кофликт на Украине не только постаавками оружия, но и обучая на своей территории военнослужащих.
Ранее издание Bloomberg сообщало об обращении эстонских властей к Евросоюзу с призывом конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.