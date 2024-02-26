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Путин увеличил численность СК России - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Путин увеличил численность СК России
Путин увеличил численность СК России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Путин увеличил численность СК России
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:40+0300
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россия
следственный комитет
ск рф
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник."Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек", — говорится в документе.В мае 2023 года численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Следственный комитет Российской Федерации (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.
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россия, следственный комитет, ск рф, указ президента рф
РОССИЯ, Следственный комитет, СК РФ, Указ президента РФ
15:40 26.02.2024 (обновлено: 15:45 26.02.2024)
 
Путин увеличил численность СК России

Путин подписал указ об увеличении численности СК России на 514 человек

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
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11 мая 2023, 00:19
"Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек", — говорится в документе.
В мае 2023 года численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Следственный комитет Российской Федерации (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.
 
РОССИЯСледственный комитетСК РФУказ президента РФ
 
 
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