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Путин увеличил численность СК России

Путин увеличил численность СК России - 26.02.2024, ПРАЙМ

Путин увеличил численность СК России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T15:40+0300

2024-02-26T15:40+0300

2024-02-26T15:45+0300

россия

следственный комитет

ск рф

указ президента рф

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник."Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек", — говорится в документе.В мае 2023 года численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Следственный комитет Российской Федерации (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, следственный комитет, ск рф, указ президента рф