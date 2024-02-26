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Путин увеличил численность СК России
Путин увеличил численность СК России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Путин увеличил численность СК России
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T15:40+0300
2024-02-26T15:40+0300
2024-02-26T15:45+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник."Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек", — говорится в документе.В мае 2023 года численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Следственный комитет Российской Федерации (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.
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россия, следственный комитет, ск рф, указ президента рф
РОССИЯ, Следственный комитет, СК РФ, Указ президента РФ
Путин увеличил численность СК России
Путин подписал указ об увеличении численности СК России на 514 человек
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек.
Соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
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"Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек", — говорится в документе.
В мае 2023 года численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Следственный комитет Российской Федерации (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.