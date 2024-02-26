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ГК Альфа-Лизинг: геополитический кризис привел к дефициту оборудования в легкой промышленности

ГК Альфа-Лизинг: геополитический кризис привел к дефициту оборудования в легкой промышленности - 26.02.2024, ПРАЙМ

ГК Альфа-Лизинг: геополитический кризис привел к дефициту оборудования в легкой промышленности

| 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:02+0300

2024-02-26T16:02+0300

2024-02-26T16:02+0300

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За последние два года в сегменте легкой промышленности России наблюдается сокращение выхода на рынок новых производств. Например, в сфере изготовления вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий в 2022-2023 годах открылось на 34% меньше компаний, чем в 2021 году, меховых изделий - на 17%, в производстве кожи и изделий из кожи - на 14%. Основными проблемами легкой промышленности остается дефицит оборудования, зависимость от импортного сырья, а также недостаточный уровень государственной поддержки. Сергей Вербовский, руководитель направления отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК Альфа-Лизинг, проанализировал состояние российской легкой промышленности и рассказали об антикризисных мерах для поддержания ее развития.В последние годы Россия столкнулась с серьезным кризисом в сфере легкой промышленности. Сочетание экономических проблем, сбоев в цепочках поставок и изменение поведения потребителей стали причиной сокращения объемов производства. Одним из ключевых факторов, способствующих кризису, является глобальная экономическая нестабильность, которая повлияла как на покупательную способность потребителей, так и на бизнес. Например, представители легкой промышленности вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за того, что ткани и фурнитура закупаются в других странах (Узбекистан, Беларусь, Турция, государства Евросоюза). С учетом параллельного импорта, стоимость всех необходимых товаров для российской легкой промышленности выросла на 30% в 2023 году. Это привело к увеличению стоимости обуви - на 25% и одежды - на 21%.Главными же факторами, влияющими на развитие легкой промышленности, является оборудование и сырье. Однако большинство российских предприятий до сих пор используют устаревшее оборудование, которое не отвечает современным требованиям рынка, или критично зависит от импортного сырья и технологий. Например, в легкой промышленности более 60% станков и конвейеров эксплуатируется свыше 10 лет, а 95% материалов – импортируется из-за рубежа. Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в 2024-2027 годах готов только каждый десятый представитель российской промышленности.Причин для этого несколько: недостаточный уровень поддержки отрасли, дефицит квалифицированных специалистов и отечественного оборудования, снижение производства и прибыли, соответственно, отсутствие бюджетов на обновление промышленного парка. Например, лишь 40% оборудования эксплуатируется менее 10 лет, при этом 90% – импортируется из-за рубежа. Кроме того, в легкой промышленности не хватает около 35 000 швей, в целом в сегменте ощущается нехватка 50 000 специалистов.Последствия нехватки оборудования очевидны в различных сегментах легкой промышленности. В связи с этим отраслям необходимо рассмотреть альтернативные решения обновления производственных мощностей. Например, приобретение оборудования в лизинг, инвестирование в подержанную технику или поиск партнерских отношений с производителями оборудования. Государственная поддержка и стимулы для модернизации и технологического прогресса в отрасли также могут сыграть значительную роль в решении проблемы нехватки оборудования."На данный момент представители легкой промышленности России могут позволить себе инвестировать в обновление основного капитала только в рамках 5-7% выручки от производства. А смена устаревшего оборудования – сложный и дорогостоящий процесс. Однако только такой подход поможет отечественным предприятиям выйти из кризиса, масштабироваться и нарастить объемы производства, - уверен Сергей Вербовский, руководитель направления отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК Альфа-Лизинг. -Для развития отрасли есть ряд эффективных инструментов. Например, поиск новых поставщиков сырья и оборудования в таких странах, как Китай, Индия, ОАЭ, а также приобретение его в лизинг. Кроме того, можно обратить внимание и на сегмент б/у оборудования. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит довериться профессионалам в подборе промышленного оборудования в и финансировании сделок".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы