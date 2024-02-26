https://1prime.ru/20240226/844519649.html
В Германии признали рост российской экономики на фоне санкций
В Германии признали рост российской экономики на фоне санкций - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Германии признали рост российской экономики на фоне санкций
Российская экономика продолжила расти, несмотря на санкции и продолжающийся конфликт на Украине, говорится в аналитическом отчете немецкой финансовой компании... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T16:13+0300
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2024-02-26T16:26+0300
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отчет
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российская экономика продолжила расти, несмотря на санкции и продолжающийся конфликт на Украине, говорится в аналитическом отчете немецкой финансовой компании Allianz.Аналитики ожидают рост ВВП страны на 2,5% в 2024 году. Рост реального ВВП в 2023 году оказался выше прогнозов (3,6%).Отмечается, что, благодаря снижению курса рубля на 18% в прошлом году, рублевая стоимость экспортных доходов, полученных в иностранной валюте, увеличилась, и, таким образом, доходы бюджета также выросли в рублевом выражении.Данные по торговле сигнализируют о том, что товары из ЕС, попавшие под санкции, экспортируются в Турцию и страны Азии, которые не вводили ограничений. В то время как большинство западных стран существенно сократили прямой экспорт в Россию, европейский экспорт в Турцию вырос в среднем на +106% в период с 2019 по 2023 год, а в страны Центральной Азии за тот же период наблюдался значительный рост на +172%.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что экономика России показала свою устойчивость, несмотря на санкции.
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россия, экономика, германия, отчет
РОССИЯ, Экономика, ГЕРМАНИЯ, отчет
В Германии признали рост российской экономики на фоне санкций
Allianz: экономика России растет, несмотря на санкции и украинский конфликт
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
Российская экономика продолжила расти, несмотря на санкции и продолжающийся конфликт на Украине, говорится в аналитическом отчете немецкой финансовой компании Allianz
.
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Аналитики ожидают рост ВВП страны на 2,5% в 2024 году. Рост реального ВВП в 2023 году оказался выше прогнозов (3,6%).
Отмечается, что, благодаря снижению курса рубля на 18% в прошлом году, рублевая стоимость экспортных доходов, полученных в иностранной валюте, увеличилась, и, таким образом, доходы бюджета также выросли в рублевом выражении.
Данные по торговле сигнализируют о том, что товары из ЕС, попавшие под санкции, экспортируются в Турцию и страны Азии, которые не вводили ограничений. В то время как большинство западных стран существенно сократили прямой экспорт в Россию, европейский экспорт в Турцию вырос в среднем на +106% в период с 2019 по 2023 год, а в страны Центральной Азии за тот же период наблюдался значительный рост на +172%.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что экономика России показала свою устойчивость, несмотря на санкции.