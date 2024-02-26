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ФРГ не исключила поступления СПГ из России в рамках европейских поставок

ФРГ не исключила поступления СПГ из России в рамках европейских поставок - 26.02.2024, ПРАЙМ

ФРГ не исключила поступления СПГ из России в рамках европейских поставок

Министерство экономики Германии не может полностью исключить возможности поступления российского сжиженного природного газа в рамках поставок из Европы, заявил... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:23+0300

2024-02-26T16:23+0300

2024-02-26T16:23+0300

россия

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БЕРЛИН, 26 фев - ПРАЙМ. Министерство экономики Германии не может полностью исключить возможности поступления российского сжиженного природного газа в рамках поставок из Европы, заявил представитель ведомства в ходе брифинга кабинета министров страны. "В рамках Европы мы не можем этого исключать целиком и полностью. Россия – игрок на мировом рынке СПГ", - заявил он журналистам. В то же время представитель министерства подчеркнул, что немецкие компании-импортеры СПГ взяли на себя обязательство следить за тем, чтобы российский СПГ не попадал в Германию. Ранее немецкая экологическая организация Urgewald заявила, что Германия продолжает закупать российский газ у Нидерландов и Бельгии, которые, в свою очередь, покупают у России сжиженный природный газ. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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россия, германия, спг