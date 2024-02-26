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Доллар США сохраняет стабильность перед выходом данных по инфляции

Доллар США сохраняет стабильность перед выходом данных по инфляции - 26.02.2024, ПРАЙМ

Доллар США сохраняет стабильность перед выходом данных по инфляции

Американский доллар сохранял относительную стабильность в понедельник, в преддверии выхода важных экономических данных, которые могут пролить свет на будущую... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:31+0300

2024-02-26T16:31+0300

2024-02-26T16:34+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Американский доллар сохранял относительную стабильность в понедельник, в преддверии выхода важных экономических данных, которые могут пролить свет на будущую динамику процентных ставок в ведущих странах мира. В центре внимания на этой неделе будет инфляционная статистика США.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) – предпочтительный для Федеральной резервной системы индикатор инфляции – выйдет в четверг. Как ожидается, базовый PCE в январе вырос на 0,4% по сравнению с декабрем.На этой неделе также выйдут данные по инфляции в еврозоне, Японии и Австралии. Внимание также привлечет решение Резервного банка Новой Зеландии о процентных ставках и индексы менеджеров по снабжению (PMI) в Китае.На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,1%, по 1,0834. Евро рос против доллара по итогам восьми из девяти последних торговых сессий.Руководители Европейского центрального банка неоднократно подтверждали значимость показателей инфляции в еврозоне, особенно в части, касающейся роста цен в сфере услуг, а также роста зарплат.Президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала в пятницу, что рост зарплат замедлился, но пока еще слишком рано говорить о победе над инфляцией."Ожидается, что инфляция в еврозоне замедлится до 2,5%, однако протоколы ЕЦБ по-прежнему показывают неготовность центрального банка даже обсуждать понижение процентных ставок", - отмечает рыночный стратег-аналитик City Index Фиона Чинкотта.Чинкотта объясняет укрепление евро отчасти этим нежеланием ЕЦБ говорить о понижении ставок, некоторым повышением инфляционных ожиданий в еврозоне, а также позитивными настроениями на фондовом рынке после выхода сильной отчетности ключевых компаний, проявившимися в перераспределении средств, которые ранее были инвестированы в американскую валюту, считающуюся активом-убежищем.Важным фактором поддержки евро является сокращение разницы между прогнозами трейдеров относительно уровней процентных ставок в США и еврозоне на конец текущего года.Всего две недели назад инвесторы предполагали, что в этом году ФРС понизит ставки примерно на 80 базисных пунктов, а ЕЦБ – примерно на 100 базисных пунктов. К понедельнику разницы между их прогнозами почти не осталось.Для инвесторов главным событием этой недели станет выход в четверг американских индексов PCE. Выход ранее более высоких, чем ожидалось, январских индексов цен производителей и потребительских цен повышает вероятность того, что и PCE превзойдут ожидания. Это может отодвинуть предполагаемые сроки начала понижения процентных ставок ФРС еще дальше.Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, учитываемая в котировках вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в мае составляет около 20%, тогда как месяц назад она оценивалась почти в 90%."Данные могут оказаться сильнее, чем сейчас ожидают на рынках, и это, вероятно, окажет некоторую поддержку доллару", - считает валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.К моменту написания статьи индекс доллара немного снизился, до 103,89.Статистика потребительских цен в Японии выйдет во вторник. Как ожидается, базовая годовая инфляция потребительских цен в январе замедлилась до 1,8%, минимума с марта 2022 года.Это может осложнить планы Банка Японии, который намеревался отказаться от отрицательных процентных ставок в ближайшие месяцы, из-за чего иена в краткосрочной перспективе будет под давлением.На момент написания статьи иена немного ослабла. Пара доллар США/японская иена торговалась по 150,61. С начала года иена упала против американской валюты более чем на 6%."Новости о технической рецессии в экономике Японии во второй половине 2023 года частично охладили энтузиазм рынка по поводу темпов ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии", - отмечает директор по валютной стратегии в Rabobank Джейн Фоули.Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,1%, по 1,2677. При этом фунт снизился на 0,1% против евро, до 0,8548 фунта за евро.На рынке криптовалют цена эфира поднималась на 6,5%, до очередного двухлетнего максимума выше 3130 долларов. На момент написания статьи эфир торговался с повышением на 4,3%, по 3068 долларов, а биткоин – с повышением на 0,3%, по 51 149 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валютный рынок, доллар сша, рынки