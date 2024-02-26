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В МВФ призвали G20 ратифицировать повышение квот для членов фонда

В МВФ призвали G20 ратифицировать повышение квот для членов фонда - 26.02.2024, ПРАЙМ

В МВФ призвали G20 ратифицировать повышение квот для членов фонда

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) быстрее ратифицировать решение о повышении... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:08+0300

2024-02-26T17:08+0300

2024-02-26T17:08+0300

мир

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) быстрее ратифицировать решение о повышении квот для членов МВФ, которое было принято руководством организации в 2023 году. "В прошлом году наши участники выразили нам вотум доверия… согласились увеличить наши постоянные квоты на 50%. Страны G20 могут быть лидерами на этом пути, быстрее ратифицировав увеличение квот, чтобы мы поддерживали свой кредитный потенциал и снизили зависимость от заемных ресурсов", - говорится в ее заявлении. Как пояснила Георгиева, увеличение квот, в частности, необходимо для работы Фонда сокращения бедности и роста МВФ, который предоставляет беспроцентные займы государств с низкими доходами. В декабре 2023 года совет управляющих МВФ одобрил увеличение квот для членов организации на 50% или на 320 миллиардов долларов до уровня 960 миллиардов долларов. Голосование по повышению квот завершилось 15 декабря 2023 года и? по сообщению фонда "управляющие, представлявшие 92,86% совокупных голосующих сил, отдали голоса в поддержку резолюции". Следующий общий пересмотр квот МВФ состоится в июне 2025 года.

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