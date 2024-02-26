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Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу

Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу - 26.02.2024, ПРАЙМ

Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу

Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют реку Вислу, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:18+0300

2024-02-26T17:18+0300

2024-02-26T17:18+0300

нато

польша

учения

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ВАРШАВА, 26 фев – ПРАЙМ. Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют реку Вислу, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши.Военные пояснили, что учения Dragon-2024 направлены на "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет ни желания, ни необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

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нато, польша, учения