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Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу
Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу - 26.02.2024, ПРАЙМ
Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу
Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют реку Вислу, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:18+0300
2024-02-26T17:18+0300
нато
польша
учения
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ВАРШАВА, 26 фев – ПРАЙМ. Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют реку Вислу, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши.Военные пояснили, что учения Dragon-2024 направлены на "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет ни желания, ни необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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нато, польша, учения
НАТО, ПОЛЬША, учения
17:18 26.02.2024
 
Войска НАТО в рамках учений форсируют реку Вислу

Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют реку Вислу в Польше

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВисла
Висла - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 26 фев – ПРАЙМ. Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют реку Вислу, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
Военный атташе России: НАТО наращивает группировки для борьбы с Россией
21 февраля, 22:19
Военные пояснили, что учения Dragon-2024 направлены на "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".
Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники.
План учений разделен на две фазы: первая — действия в кризисной ситуации, вторая — оборонительная операция.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления про возможного нападения России на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет ни желания, ни необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
 
НАТОПОЛЬШАучения
 
 
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