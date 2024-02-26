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Генсек ООН назвал гонку вооружений в космосе почти фактом
Генсек ООН назвал гонку вооружений в космосе почти фактом - 26.02.2024, ПРАЙМ
Генсек ООН назвал гонку вооружений в космосе почти фактом
Гонка вооружений в космическом пространстве перестает быть спекуляцией, это - почти факт, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:18+0300
2024-02-26T17:18+0300
2024-02-26T17:18+0300
вооружения
размещение ядерного оружия в космосе
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ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Гонка вооружений в космическом пространстве перестает быть спекуляцией, это - почти факт, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Гонка вооружений в космическом пространстве превратилась из рассуждений почти в факт - в перспективу с потенциально катастрофическими последствиями", - сказал он.Такое мнение Гутерреш выразил на Конференции по разоружению. При этом генсек ООН не пояснил, что имеет в виду.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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размещение ядерного оружия в космосе, оон
Вооружения, размещение ядерного оружия в космосе, ООН
Генсек ООН назвал гонку вооружений в космосе почти фактом
Генсек ООН Гутерреш: гонка вооружений в космосе уже не спекуляции, а почти факт
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Гонка вооружений в космическом пространстве перестает быть спекуляцией, это - почти факт, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Ахиллесова пята". В США занервничали из-за уязвимости перед Россией
"Гонка вооружений в космическом пространстве превратилась из рассуждений почти в факт - в перспективу с потенциально катастрофическими последствиями", - сказал он.
Такое мнение Гутерреш выразил на Конференции по разоружению. При этом генсек ООН не пояснил, что имеет в виду.
Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.