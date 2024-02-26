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Фермеры не должны платить за "солидарность с Украиной", заявили во Франции
Фермеры не должны платить за "солидарность с Украиной", заявили во Франции - 26.02.2024, ПРАЙМ
Фермеры не должны платить за "солидарность с Украиной", заявили во Франции
Для сохранения собственного производства на фоне неконтролируемого потока украинского продовольствия, Франция должна ввести эффективные защитные механизмы, а не | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:38+0300
2024-02-26T17:38+0300
2024-02-26T17:38+0300
франция
протесты фермеров во франции
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ПАРИЖ, 26 фев – ПРАЙМ. Для сохранения собственного производства на фоне неконтролируемого потока украинского продовольствия, Франция должна ввести эффективные защитные механизмы, а не заставлять фермеров расплачиваться за "солидарность с Украиной", заявила производитель пшеницы и кандидат от французской партии республиканцев на выборах в Европарламент Селин Имар."Можно быть солидарными с Украиной, но совершенно ясно, что не французские фермеры должны платить цену этой войны. Необходимо быть последовательными. Сегодня миллионы тонн продукции ввозятся и дестабилизируют наше производство и рынок птицы, сахара и злаковых. Необходимы крайне эффективные механизмы защиты нашего производства", - заявила она в эфире радиостанции RMC.Как отметила Имар, вернуть ранее отмененные таможенные пошлины вполне разумно, потому что в таком случае защитные механизмы могут работать как на уровне таможни, так и в плане регулирования норм импорта. По ее словам, вместо реальных долгосрочных мер поддержки фермеров руководство Франции предложило временные "микромеры" для того, чтобы прекратить протесты аграриев.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
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франция, протесты фермеров во франции
ФРАНЦИЯ, протесты фермеров во Франции
Фермеры не должны платить за "солидарность с Украиной", заявили во Франции
Селин Имар: французские аграрии не должны платить за "солидарность с Украиной"
ПАРИЖ, 26 фев – ПРАЙМ. Для сохранения собственного производства на фоне неконтролируемого потока украинского продовольствия, Франция должна ввести эффективные защитные механизмы, а не заставлять фермеров расплачиваться за "солидарность с Украиной", заявила производитель пшеницы и кандидат от французской партии республиканцев на выборах в Европарламент Селин Имар.
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"Можно быть солидарными с Украиной, но совершенно ясно, что не французские фермеры должны платить цену этой войны. Необходимо быть последовательными. Сегодня миллионы тонн продукции ввозятся и дестабилизируют наше производство и рынок птицы, сахара и злаковых. Необходимы крайне эффективные механизмы защиты нашего производства", - заявила она в эфире радиостанции RMC.
Как отметила Имар, вернуть ранее отмененные таможенные пошлины вполне разумно, потому что в таком случае защитные механизмы могут работать как на уровне таможни, так и в плане регулирования норм импорта. По ее словам, вместо реальных долгосрочных мер поддержки фермеров руководство Франции предложило временные "микромеры" для того, чтобы прекратить протесты аграриев.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.