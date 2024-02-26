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Российские банки запустят вклады с привязкой с ключевой ставке

Российские банки запустят вклады с привязкой с ключевой ставке - 26.02.2024, ПРАЙМ

Российские банки запустят вклады с привязкой с ключевой ставке

Некоторые российские банки готовы запустить вклады с процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, либо уже предлагают такой продукт, сообщили | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:41+0300

2024-02-26T17:41+0300

2024-02-26T17:41+0300

банки

ставка банка россии

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые российские банки готовы запустить вклады с процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, либо уже предлагают такой продукт, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Ранее в понедельник ВТБ сообщил, что планирует запустить для состоятельных клиентов вклад с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Банк обещает, что впоследствии этот продукт станет доступен всем вкладчикам. В Совкомбанке заявили, что находятся "на стадии запуска" для состоятельных клиентов вклада с плавающей ставкой, зависящей от ключевой ставки Банка России. По словам Екатерины Серединской, которая руководит бизнес-линией банка по работе с состоятельными клиентами Sovcombank Wealth Management, ЦБ может приступить к снижению ставки в третьем квартале, и в этом случае вклады с плавающей ставкой станут менее интересны для клиентов на сроках полгода и более. В "МТС банке" рассказали, что рассматривают возможность предложить своим клиентам такой продукт. Его параметры и сроки запуска в настоящее время находятся в проработке. В банке полагают, что данный вклад будет интересен в первую очередь состоятельному сегменту. "Почта Банк", как указал зампред правления кредитной организации Алексей Охорзин, ориентирован на работу с массовым сегментом, среди которого нет большого спроса на подобные банковские продукты. "Однако мы регулярно анализируем опыт рынка и в случае массового интереса со стороны потребителей тоже сможем предложить такой вклад своим клиентам в будущем", - сказал топ-менеджер. По его мнению, "вклад-флоатер" с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ, может быть интересен состоятельным клиентам в период изменения инфляционных ожиданий. Вместе с тем, ряд банков уже запустили аналогичные вклады. Так, у Новикомбанка, как сообщила его пресс-служба, такой продукт существует с 2021 года. "Это один из самых востребованных вкладов банка", - подчеркнули там. В настоящее время его доходность составляет от 14,2% до 15,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств. Вклад доступен для всех клиентов. По словам руководителя продуктов и сервисов банка "Дом.РФ" Никиты Казанцева, похожий вклад действует в этой кредитной организации с октября 2023 года для клиентов Private Banking. Ставка по вкладу зависит от суммы первоначального взноса и рассчитывается как ключевая ставка -0,5 или 1 процентный пункт. Планируется распространить этот вклад на другие сегменты. Кроме того, во втором квартале банк планирует запустить специальный накопительный счет для держателей пакета Premium "с похожей механикой формирования доходности". В банке "Зенит" вклад с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ, могут открыть клиенты Private Banking с декабря 2023 года, сообщил руководитель данного направления Александр Руденко. Сроки размещения средств на составляют 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса - 5 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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