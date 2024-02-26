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Маск раскритиковал компьютеры на Windows

Маск раскритиковал компьютеры на Windows - 26.02.2024, ПРАЙМ

Маск раскритиковал компьютеры на Windows

Илон Маск раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках, написал бизнесмен в своем аккаунте в X. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:45+0300

2024-02-26T17:45+0300

2024-02-26T17:45+0300

илон маск

компьютеры

технологии

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Илон Маск раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках, написал бизнесмен в своем аккаунте в X."Я не могу начать работать (с компьютером), пока не создам учетную запись Microsoft. Это не круто с их стороны", пожаловался Маск.Пользователи соцсети ответили, что при настройке компьютера допускается использование без создания учетной записи, на что Маск ответил, что такая возможность есть при установке ОС без интернета, но в дальнейшем все равно предлагается создать аккаунт.Ранее Илон Маск рассказал о планах отказаться от сотовой связи в пользу социальных сетей.

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илон маск, компьютеры, технологии