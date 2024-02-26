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Маск раскритиковал компьютеры на Windows - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Маск раскритиковал компьютеры на Windows
Маск раскритиковал компьютеры на Windows - 26.02.2024, ПРАЙМ
Маск раскритиковал компьютеры на Windows
Илон Маск раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках, написал бизнесмен в своем аккаунте в X. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:45+0300
2024-02-26T17:45+0300
илон маск
компьютеры
технологии
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Илон Маск раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках, написал бизнесмен в своем аккаунте в X."Я не могу начать работать (с компьютером), пока не создам учетную запись Microsoft. Это не круто с их стороны", пожаловался Маск.Пользователи соцсети ответили, что при настройке компьютера допускается использование без создания учетной записи, на что Маск ответил, что такая возможность есть при установке ОС без интернета, но в дальнейшем все равно предлагается создать аккаунт.Ранее Илон Маск рассказал о планах отказаться от сотовой связи в пользу социальных сетей.
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илон маск, компьютеры, технологии
Илон Маск, компьютеры, Технологии
17:45 26.02.2024
 
Маск раскритиковал компьютеры на Windows

Маск пожаловался на компьютеры на Windows из-за сложностей в настройке

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Илон Маск раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках, написал бизнесмен в своем аккаунте в X.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
Маск: пациент с имплантом в мозге управляет компьютерной мышью силой мысли
20 февраля, 13:34
"Я не могу начать работать (с компьютером), пока не создам учетную запись Microsoft. Это не круто с их стороны", пожаловался Маск.
Пользователи соцсети ответили, что при настройке компьютера допускается использование без создания учетной записи, на что Маск ответил, что такая возможность есть при установке ОС без интернета, но в дальнейшем все равно предлагается создать аккаунт.
Ранее Илон Маск рассказал о планах отказаться от сотовой связи в пользу социальных сетей.
 
Илон МасккомпьютерыТехнологии
 
 
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