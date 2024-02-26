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Россия получила 25 миллионов яиц из Азербайджана и Турции
Россия получила 25 миллионов яиц из Азербайджана и Турции - 26.02.2024, ПРАЙМ
Россия получила 25 миллионов яиц из Азербайджана и Турции
По состоянию на 26 февраля из Азербайджана и Турции в Россию было ввезено 25,1 миллиона пищевых яиц, сообщил Россельхознадзор. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:51+0300
2024-02-26T17:51+0300
2024-02-26T17:51+0300
россия
яйца
сельское хозяйство
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. По состоянию на 26 февраля из Азербайджана и Турции в Россию было ввезено 25,1 миллиона пищевых яиц, сообщил Россельхознадзор. "По состоянию на 26 февраля в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 25,1 миллиона штук пищевых яиц", — говорится в сообщении. Ведомство также сообщило о поступлении с 19 по 25 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" очередных партий яиц из Азербайджана в количестве 1,8 миллиона штук и из Турции - в количестве 633,6 тысячи. Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц. Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В 2024 году цены на них стали снижаться: по данным Росстата, с начала года по 5 февраля они уменьшились в среднем на 2,58%. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал импорт одной из главных предпосылок к снижению цен на куриное яйцо. Всего в 2023 году в России было произведено 38,05 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.
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россия, яйца, сельское хозяйство, экономика
РОССИЯ, яйца, Сельское хозяйство, Экономика
Россия получила 25 миллионов яиц из Азербайджана и Турции
Россия к 26 февраля получила 25 миллионов пищевых яиц из Азербайджана и Турции
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. По состоянию на 26 февраля из Азербайджана и Турции в Россию было ввезено 25,1 миллиона пищевых яиц, сообщил Россельхознадзор.
В России начали продавать яйца с отрицательной торговой наценкой
"По состоянию на 26 февраля в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 25,1 миллиона штук пищевых яиц", — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщило о поступлении с 19 по 25 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" очередных партий яиц из Азербайджана в количестве 1,8 миллиона штук и из Турции - в количестве 633,6 тысячи.
Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.
Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В 2024 году цены на них стали снижаться: по данным Росстата, с начала года по 5 февраля они уменьшились в среднем на 2,58%. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал импорт одной из главных предпосылок к снижению цен на куриное яйцо.
Всего в 2023 году в России было произведено 38,05 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.