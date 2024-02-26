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В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию

В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию - 26.02.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию

Россия по-прежнему получает запрещенные военные технологии из Европы, заявили Bloomberg источники в ЕС, знакомые с ситуацией. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T18:30+0300

2024-02-26T18:30+0300

2024-02-26T18:32+0300

европа

технологии

россия

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия по-прежнему получает запрещенные военные технологии из Европы, заявили Bloomberg источники в ЕС, знакомые с ситуацией.Как отмечают источники издания, почти четверть из 450 миллионов евро так называемых товаров высокого приоритета, поступивших в Россию в первые месяцы 2024 года, была поставлена напрямую из Европейского Союза. Остальные товары идут через третьи страны, сообщил один из европейских чиновников.Среди стран, участвующих в торговле в обход санкций ЕС, были Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и Китай, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению. В то время как данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами рухнула после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко возрос, чтобы полностью заполнить пробел.В последние месяцы 2023 года Евросоюз нацелился на обеспечение контроля над соблюдением санкций на экспорт "высокоприоритетных" товаров, включая товары двойного назначения, полупроводники, электроника и другие.Ранее Bloomberg писал, что большая часть такой торговли осуществляется через сеть тысяч мелких компаний за пределами Евросоюза (большинство базируется в Китае) и часто проходит через несколько юрисдикций.В ЕС отметили, что страны-участницы и компании сознательно или неосознанно делают недостаточно для того, чтобы остановить эту торговлю.

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европа, технологии, россия