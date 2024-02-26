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В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию
В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию
Россия по-прежнему получает запрещенные военные технологии из Европы, заявили Bloomberg источники в ЕС, знакомые с ситуацией. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T18:30+0300
2024-02-26T18:30+0300
2024-02-26T18:32+0300
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технологии
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия по-прежнему получает запрещенные военные технологии из Европы, заявили Bloomberg источники в ЕС, знакомые с ситуацией.Как отмечают источники издания, почти четверть из 450 миллионов евро так называемых товаров высокого приоритета, поступивших в Россию в первые месяцы 2024 года, была поставлена напрямую из Европейского Союза. Остальные товары идут через третьи страны, сообщил один из европейских чиновников.Среди стран, участвующих в торговле в обход санкций ЕС, были Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и Китай, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению. В то время как данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами рухнула после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко возрос, чтобы полностью заполнить пробел.В последние месяцы 2023 года Евросоюз нацелился на обеспечение контроля над соблюдением санкций на экспорт "высокоприоритетных" товаров, включая товары двойного назначения, полупроводники, электроника и другие.Ранее Bloomberg писал, что большая часть такой торговли осуществляется через сеть тысяч мелких компаний за пределами Евросоюза (большинство базируется в Китае) и часто проходит через несколько юрисдикций.В ЕС отметили, что страны-участницы и компании сознательно или неосознанно делают недостаточно для того, чтобы остановить эту торговлю.
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европа, технологии, россия
ЕВРОПА, Технологии, РОССИЯ
В Евросоюзе нашли, в чем еще обвинить Россию
Bloomberg: Россия продолжает получать запрещенные оружейные технологии из Европы
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
Россия по-прежнему получает запрещенные военные технологии из Европы, заявили Bloomberg
источники в ЕС, знакомые с ситуацией.
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России
Как отмечают источники издания, почти четверть из 450 миллионов евро так называемых товаров высокого приоритета, поступивших в Россию в первые месяцы 2024 года, была поставлена напрямую из Европейского Союза. Остальные товары идут через третьи страны, сообщил один из европейских чиновников.
Среди стран, участвующих в торговле в обход санкций ЕС, были Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и Китай, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.
В то время как данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами рухнула после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко возрос, чтобы полностью заполнить пробел.
В последние месяцы 2023 года Евросоюз нацелился на обеспечение контроля над соблюдением санкций на экспорт "высокоприоритетных" товаров, включая товары двойного назначения, полупроводники, электроника и другие.
Ранее Bloomberg писал, что большая часть такой торговли осуществляется через сеть тысяч мелких компаний за пределами Евросоюза (большинство базируется в Китае) и часто проходит через несколько юрисдикций.
В ЕС отметили, что страны-участницы и компании сознательно или неосознанно делают недостаточно для того, чтобы остановить эту торговлю.