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Оборот онлайн-торговли в России в 2023 году достиг шести триллионов рублей

Оборот онлайн-торговли в России в 2023 году достиг шести триллионов рублей - 26.02.2024, ПРАЙМ

Оборот онлайн-торговли в России в 2023 году достиг шести триллионов рублей

Оборот интернет-торговли в России вырос на 28% и достиг шести триллионов рублей, такие данные привел вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T18:48+0300

2024-02-26T18:48+0300

2024-02-26T18:48+0300

россия

экономика

онлайн-торговля

торговый оборот

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Оборот интернет-торговли в России вырос на 28% и достиг шести триллионов рублей, такие данные привел вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. В рамках Парламентской конференции ВТО в ОАЭ Журавлев выступил на сессии "Цифровая торговля в эпоху устойчивой экономики". "Торговые онлайн-площадки и маркетплейсы позволяют продавцам и покупателям быстрее находить друг друга, даже если они находятся в разных странах — что, среди прочего, содействует устойчивости глобальных цепочек поставок", — сказал политик. Журавлев также подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание укреплению своего цифрового и финансового суверенитета. За последние годы сформирована эффективная отечественная инфраструктура финансового рынка, включая национальную платежную систему, развивается рейтинговая и аудиторская отрасль. "В Российской Федерации цифровая торговля развивается успешно и достаточно быстро. В прошлом году оборот интернет-торговли в России вырос на 28 процентов и достиг шести триллионов рублей", — отметил вице-спикер Совфеда, его слова приводит пресс-служба СФ. При этом "одним из ключевых условий развития международной торговли является наличие эффективно работающей системы трансграничных платежей, вне национальных юрисдикций, безопасной и деполитизированной", сказал сенатор.

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россия, экономика, онлайн-торговля, торговый оборот