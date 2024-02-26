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Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО - 26.02.2024, ПРАЙМ
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T18:51+0300
2024-02-26T18:51+0300
2024-02-26T18:51+0300
нато
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БУДАПЕШТ, 26 фев — ПРАЙМ. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. Трансляция заседания велась на сайте парламента.После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
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нато, швеция, венгрия, вступление в нато, мир
НАТО, ШВЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, вступление в НАТО, МИР
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
БУДАПЕШТ, 26 фев — ПРАЙМ. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы добиться вступления Швеции в НАТО
В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.