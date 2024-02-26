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Число индивидуальных инвестсчетов в России выросло на 15% - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Число индивидуальных инвестсчетов в России выросло на 15%
Число индивидуальных инвестсчетов в России выросло на 15% - 26.02.2024, ПРАЙМ
Число индивидуальных инвестсчетов в России выросло на 15%
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в РФ выросло в 2023 году на 15% в годовом исчислении и составило 6 миллионов, а стоимость активов на ИИС почти... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T19:12+0300
2024-02-26T19:13+0300
индивидуальные инвестсчета
центробанк
россия
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в РФ выросло в 2023 году на 15% в годовом исчислении и составило 6 миллионов, а стоимость активов на ИИС почти вышла на уровень конца 2021 года, следует из сообщения ЦБ РФ. "По итогам 2023 года число ИИС увеличилось на 15% г/г и достигло 6 миллионов единиц, при этом наиболее высокие темпы роста наблюдались в конце года. В частности, квартальный темп прироста брокерских ИИС в IV квартале 2023 года был максимальным за последние два года и составил 6%", — говорится в сообщении. Стоимость активов на ИИС по итогам года достигла 543 миллиардов рублей (+22% в годовом исчислении), увеличившись преимущественно в результате положительной переоценки российских акций (годом ранее объем активов снизился на 19%). "Объем портфелей практически достиг уровня конца 2021 года (551 миллиард рублей)", — оценил ЦБ РФ. В 2023 году средний размер счета в рамках брокерского обслуживания увеличивался в течение года и вырос с 74 до 83 тысяч рублей, а в рамках ДУ — снизился с 210 до 205 тысяч рублей. При этом более двух третей брокерских ИИС остаются пробными. В частности, данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тысяч рублей. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов на конец года составлял почти 682 тысячи рублей, оценил регулятор. "Одной из причин повышенного интереса к открытию новых брокерских ИИС мог стать запуск ИИС третьего типа с января 2024 года - с более длительным периодом вложений для получения налоговых льгот (открывать ИИС первого и второго типа уже нельзя – ред.)", — добавили в ЦБ.Нетто-взносы на брокерские ИИС за год составили всего 33 миллиарда рублей, в том числе 15 миллиардов в четвертом квартале (годом ранее - 84 и 31 миллиард рублей соответственно). Приток средств на брокерские счета сопровождался рекордным оттоком со счетов ДУ, который достиг 25 миллиардов рублей (годом ранее - 18 миллиардов рублей). По итогам 2023 года доля российских акций в структуре активов на ИИС увеличилась с 26% до 34% благодаря росту фондового индекса. В то же время доля денежных средств на счетах снизилась с 19% до 14% на фоне низкого объема нетто-взносов. Кроме того, в результате вывода активов из массовых стратегий ДУ доли облигаций и паев резидентов уменьшились до 15 и 17% соответственно (годом ранее — 16 и 19% соответственно), оценил ЦБ РФ. В структуре активов на брокерских ИИС по-прежнему преобладают российские акции (39%), а в рамках ДУ — паи резидентов (82%). Доля иностранных активов на ИИС сократилась за год с 13 до 11%, несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку. Иностранные активы сосредоточены преимущественно на брокерских ИИС и представлены акциями нерезидентов и депозитарными расписками, включая ценные бумаги квазироссийских компаний, резюмировал регулятор.
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индивидуальные инвестсчета, центробанк, россия
индивидуальные инвестсчета, Центробанк, РОССИЯ
19:12 26.02.2024 (обновлено: 19:13 26.02.2024)
 
Число индивидуальных инвестсчетов в России выросло на 15%

ЦБ: число инвестсчетов россиян в 2023 году достигло шести миллионов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота
Работа - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 фев ПРАЙМ. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в РФ выросло в 2023 году на 15% в годовом исчислении и составило 6 миллионов, а стоимость активов на ИИС почти вышла на уровень конца 2021 года, следует из сообщения ЦБ РФ.
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"По итогам 2023 года число ИИС увеличилось на 15% г/г и достигло 6 миллионов единиц, при этом наиболее высокие темпы роста наблюдались в конце года. В частности, квартальный темп прироста брокерских ИИС в IV квартале 2023 года был максимальным за последние два года и составил 6%", — говорится в сообщении.
Стоимость активов на ИИС по итогам года достигла 543 миллиардов рублей (+22% в годовом исчислении), увеличившись преимущественно в результате положительной переоценки российских акций (годом ранее объем активов снизился на 19%).
"Объем портфелей практически достиг уровня конца 2021 года (551 миллиард рублей)", — оценил ЦБ РФ.
В 2023 году средний размер счета в рамках брокерского обслуживания увеличивался в течение года и вырос с 74 до 83 тысяч рублей, а в рамках ДУ — снизился с 210 до 205 тысяч рублей. При этом более двух третей брокерских ИИС остаются пробными. В частности, данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тысяч рублей. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов на конец года составлял почти 682 тысячи рублей, оценил регулятор.
"Одной из причин повышенного интереса к открытию новых брокерских ИИС мог стать запуск ИИС третьего типа с января 2024 года - с более длительным периодом вложений для получения налоговых льгот (открывать ИИС первого и второго типа уже нельзя – ред.)", — добавили в ЦБ.
Нетто-взносы на брокерские ИИС за год составили всего 33 миллиарда рублей, в том числе 15 миллиардов в четвертом квартале (годом ранее - 84 и 31 миллиард рублей соответственно). Приток средств на брокерские счета сопровождался рекордным оттоком со счетов ДУ, который достиг 25 миллиардов рублей (годом ранее - 18 миллиардов рублей).
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По итогам 2023 года доля российских акций в структуре активов на ИИС увеличилась с 26% до 34% благодаря росту фондового индекса. В то же время доля денежных средств на счетах снизилась с 19% до 14% на фоне низкого объема нетто-взносов. Кроме того, в результате вывода активов из массовых стратегий ДУ доли облигаций и паев резидентов уменьшились до 15 и 17% соответственно (годом ранее — 16 и 19% соответственно), оценил ЦБ РФ.
В структуре активов на брокерских ИИС по-прежнему преобладают российские акции (39%), а в рамках ДУ — паи резидентов (82%). Доля иностранных активов на ИИС сократилась за год с 13 до 11%, несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку.
Иностранные активы сосредоточены преимущественно на брокерских ИИС и представлены акциями нерезидентов и депозитарными расписками, включая ценные бумаги квазироссийских компаний, резюмировал регулятор.
 
индивидуальные инвестсчетаЦентробанкРОССИЯ
 
 
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