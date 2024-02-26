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Банки с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов в ЦБ
Банки с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов в ЦБ - 26.02.2024, ПРАЙМ
Банки с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов в ЦБ
Центробанк 4 марта разрешит кредитным организациям досрочно забирать средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более одного... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T19:40+0300
2024-02-26T19:40+0300
2024-02-26T19:40+0300
россия
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Центробанк 4 марта разрешит кредитным организациям досрочно забирать средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более одного дня, сообщается в пресс-релизе регулятора. "Кредитные организации смогут досрочно обращаться за частичным или полным возвратом средств, размещенных на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более 1 дня... Возможность досрочного возврата депозита будет доступна с 4 марта 2024 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что кредитной организации для получения средств необходимо заключить с Банком России дополнительное соглашение к договору об общих условиях проведения депозитных операций в соответствии c обновленными условиями проведения депозитных операций. Таким образом, доход кредитной организации от досрочно возвращенного депозита будет таким же, как если бы досрочно возвращаемая сумма была размещена в течение соответствующего срока в депозиты овернайт.
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россия, центробанк, банки
РОССИЯ, Центробанк, Банки
Банки с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов в ЦБ
Банки с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов в ЦБ
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Центробанк 4 марта разрешит кредитным организациям досрочно забирать средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более одного дня, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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"Кредитные организации смогут досрочно обращаться за частичным или полным возвратом средств, размещенных на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более 1 дня... Возможность досрочного возврата депозита будет доступна с 4 марта 2024 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кредитной организации для получения средств необходимо заключить с Банком России дополнительное соглашение к договору об общих условиях проведения депозитных операций в соответствии c обновленными условиями проведения депозитных операций.
Таким образом, доход кредитной организации от досрочно возвращенного депозита будет таким же, как если бы досрочно возвращаемая сумма была размещена в течение соответствующего срока в депозиты овернайт.