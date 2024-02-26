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ЕК призвала Украину вывозить свое зерно в третьи страны
ЕК призвала Украину вывозить свое зерно в третьи страны - 26.02.2024, ПРАЙМ
ЕК призвала Украину вывозить свое зерно в третьи страны
Еврокомиссия призвала Украину войти в положение аграриев ЕС и вывести украинское зерно из евроблока в другие страны, об этом заявил еврокомиссар по сельскому... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T20:12+0300
2024-02-26T20:12+0300
2024-02-26T20:12+0300
зерно
украинское зерно
экспорт украинского зерна
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала Украину войти в положение аграриев ЕС и вывести украинское зерно из евроблока в другие страны, об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран ЕС.По итогам встречи министров сельского хозяйства стран ЕС, европейские чиновники призвали помочь Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы "продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно"."Ситуация становится сложной на европейском рынке. Сотрудничество со стороны Украины, ее отношение представляет ключевой фактор в этом вопросе. Наши украинские партнеры должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Честно говоря, ни один рынок не способен выдержать такого наплыва за такое короткое время", – сказал еврокомиссар.В Польше регулярно проходят акции протеста, в ходе которых активисты высыпают украинское зерно из вагонов и грузовиков. Так, 20 февраля фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске.
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зерно, украинское зерно, экспорт украинского зерна, европа
ЗЕРНО, украинское зерно, экспорт украинского зерна, ЕВРОПА
ЕК призвала Украину вывозить свое зерно в третьи страны
Еврокомиссия призвала Украину вывозить свое зерно в третьи страны
БРЮССЕЛЬ, 26 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала Украину войти в положение аграриев ЕС и вывести украинское зерно из евроблока в другие страны, об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран ЕС.
WP: в Польше афера с украинским зерном вышла на новый уровень
По итогам встречи министров сельского хозяйства стран ЕС, европейские чиновники призвали помочь Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы "продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно".
"Ситуация становится сложной на европейском рынке. Сотрудничество со стороны Украины, ее отношение представляет ключевой фактор в этом вопросе. Наши украинские партнеры должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Честно говоря, ни один рынок не способен выдержать такого наплыва за такое короткое время", – сказал еврокомиссар.
В Польше регулярно проходят акции протеста, в ходе которых активисты высыпают украинское зерно из вагонов и грузовиков. Так, 20 февраля фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске.