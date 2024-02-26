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Саратовская кондитерская фабрика возобновила работу "после кризиса"

Саратовская кондитерская фабрика возобновила работу "после кризиса" - 26.02.2024, ПРАЙМ

Саратовская кондитерская фабрика возобновила работу "после кризиса"

Предприниматель из Кировской области запустил работу Саратовской кондитерской фабрики "после кризиса", в котором производство находилось с 2020 года, сообщил... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T20:40+0300

2024-02-26T20:40+0300

2024-02-26T20:40+0300

россия

саратов

шоколад

фабрика

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САРАТОВ, 26 фев — ПРАЙМ. Предприниматель из Кировской области запустил работу Саратовской кондитерской фабрики "после кризиса", в котором производство находилось с 2020 года, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Предыдущий собственник попал в процедуру банкротства, коллектив был отправлен в простой. Ситуация была сложная. Долго вели переговоры с основным кредитором и возможными новыми собственниками. Чтобы сохранить промышленный профиль площадки, привлекли временного инвестора. После этого имущественный комплекс был выкуплен предпринимателем из Кировской области, который много лет занимается производством кондитерских изделий", — написал Бусаргин. Губернатор отметил, что у крупнейшей кондитерской фабрики Саратова появился новый владелец из Кировской области, который уже начал обновление оборудования на линиях, а в планах — переход на отечественные агрегаты."Самое главное, что основной костяк коллектива кондитерской фабрики был сохранен. Сейчас здесь трудоустроены 127 человек. В этом году намерены принять на работу еще 380 человек, так как поступают крупные заказы, в том числе из других стран. У собственника есть четкое понимание будущего предприятия", — добавил глава региона. Ранее в министерстве труда и соцзащиты области сообщили РИА Новости, что АО "Кондитерская фабрика "Саратовская" уведомила центр занятости населения Саратова о решении временно перейти в режим простоя по вине работодателя с 26 октября по 31 декабря 2020 года. К 4 декабря в режиме простоя находились 364 работника, еще часть сотрудников были в отпусках. Бусаргин, занимавший пост вице-губернатора, 7 декабря 2020 года сообщил, что временный инвестор — саратовский концерн "Дубки", один из крупнейших российских мясокомбинатов — до 20 декабря намерен запустить производство на кондитерской фабрике, сохранив коллектив. Под угрозой сокращения находились более 500 сотрудников кондитерской фабрики, из них 202 были трудоустроены у временного инвестора. Саратовская кондитерская фабрика образовалась в 1930 году, когда на углу улиц Радищева и Кутякова расположилась артель имени Розы Люксембург, выпускавшая несколько видов кондитерских изделий, в том числе вафли и карамель. В последние годы до кризисной ситуации фабрика выпускала продукцию под брендом Confashion. Среди основных торговых марок — "Эйфория", "Конфэшн Бар", "Влана", "Любосказ" и "Чудесница".

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россия, саратов, шоколад, фабрика