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Около 30 тонн украинской кукурузы осталось на откосе ж/д полотна в Польше

Около 30 тонн украинской кукурузы осталось на откосе ж/д полотна в Польше - 26.02.2024, ПРАЙМ

Около 30 тонн украинской кукурузы осталось на откосе ж/д полотна в Польше

Около 30 тонн кукурузы с Украины осталось лежать на откосе железнодорожного полотна в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T20:51+0300

2024-02-26T20:51+0300

2024-02-26T20:51+0300

польша

украинское зерно

европа

фермеры

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ВАРШАВА, 26 фев – ПРАЙМ. Около 30 тонн кукурузы с Украины осталось лежать на откосе железнодорожного полотна в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. В воскресенье сообщалось, что неизвестные в Польше высыпали из прибывшего с Украины поезда около 160 тонн кукурузы. "Лишь в понедельник в сторону Гданьска выехал товарный поезд, из вагонов которого кто-то высыпал украинскую кукурузу. Большую часть зерна удалось собрать, но на откосе рядом с железнодорожным полотном осталось около 30 тонн", – говорится в сообщении. Отмечается, что установить личности тех, кто открыл украинские вагоны и высыпал из них кукурузу, установить до сих пор не удалось. "Тридцать тонн, которые остались на земле, поступят на утилизацию или будут проданы для переработки в биогаз", — говорится в сообщении. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.

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польша, украинское зерно, европа, фермеры