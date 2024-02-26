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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 268 долларов

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 268 долларов - 26.02.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 268 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника увеличились на 4%, до 268 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T20:54+0300

2024-02-26T20:54+0300

2024-02-26T20:54+0300

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника увеличились на 4%, до 268 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 260,3 доллара (+1,4%). Ценовой минимум составил 256 долларов (-0,3%), ценовой максимум — 272,5 доллара (+6,1%). Последние фьючерсы торговались по 267,7 доллара (+4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 256,7 доллара за тысячу кубометров. В прошлую пятницу цены опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров. Биржевые котировки опускались ниже этой отметки в апреле-мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли в моменте возвращаться до такого уровня. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года — почти 340 долларов.

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европа, газ, биржа ice, цена на газ