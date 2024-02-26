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В России усилят обработку сельхозземель в 2024 году - 26.02.2024, ПРАЙМ
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В России усилят обработку сельхозземель в 2024 году
В России усилят обработку сельхозземель в 2024 году - 26.02.2024, ПРАЙМ
В России усилят обработку сельхозземель в 2024 году
В России в 2024 году усилят обработку сельхозземель для для борьбы с такими вредителями, как клоп вредная черепашка и саранча, следует из фитосанитарного обзора | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T21:06+0300
2024-02-26T21:06+0300
сельское хозяйство
обработка
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В России в 2024 году усилят обработку сельхозземель для для борьбы с такими вредителями, как клоп вредная черепашка и саранча, следует из фитосанитарного обзора "Россельхозцентра" о тенденциях развития и распространения вредных объектов . В частности, в 2024 году прогнозируется двукратное увеличение площади сельхозземель под обработку инсектицидами против саранчовых ( 434,05 тысячи гектаров с 249,15 тысячи в 2023 году). Саранчовые — опасные многоядные вредители, ущерб от которых является следствием способности образовывать огромные стаи, повреждающие посевы. "В отдельных субъектах существует угроза массового распространения саранчовых. Сохранится опасность перелетов саранчовых между отдельными южными регионами вследствие накопления саранчовых в заповедниках и заказниках, обработки пестицидами на территории которых запрещены", — говорится в обзоре. Борьба против мышей, если сравнивать с саранчовыми, охватывает гораздо большую территорию: так, в 2023 году родентицидами было обработано 3,479 миллиона гектаров, в 2024 году прогнозируется чуть меньше — 3,078 миллиона.К особо опасным вредителям зерновых колосовых культур относится клоп вредная черепашка: наибольший ущерб сельхозвладениям он причиняет в Центрально-Черноземном регионе, Поволжье, на Северном Кавказе и др. В 2023 году обработки для защиты от этого вредителя проводились на площади 4,522 миллиона гектаров, в 2024 году прогнозируются на площади 6,022 миллиона гектаров — то есть почти в два раза больше, чем против мышей и саранчи вместе. "Значительного спада или подъема численности клопа вредной черепашки в 2024 году не ожидается, при хорошей перезимовке в отдельных регионах распространенность вредителя может возрасти", — говорится в обзоре. В 2023 году фитосанитарный мониторинг вредных объектов был проведен на площади сельскохозяйственных угодий в 217,34 миллиона гектаров, обработки средствами защиты были проведены на 86,02 миллиона гектаров. В новых регионах РФ фитомониторинг проводился на площади в 2,743 миллиона гектаров, обработки были проведены на 122,1 тысяче гектаров.
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сельское хозяйство, обработка
Сельское хозяйство, обработка
21:06 26.02.2024
 
В России усилят обработку сельхозземель в 2024 году

В России усилят обработку сельхозземель в 2024 году из-за саранчи и клопов

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка зерновых в Белоруссии
Уборка зерновых в Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В России в 2024 году усилят обработку сельхозземель для для борьбы с такими вредителями, как клоп вредная черепашка и саранча, следует из фитосанитарного обзора "Россельхозцентра" о тенденциях развития и распространения вредных объектов .
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В частности, в 2024 году прогнозируется двукратное увеличение площади сельхозземель под обработку инсектицидами против саранчовых ( 434,05 тысячи гектаров с 249,15 тысячи в 2023 году). Саранчовые — опасные многоядные вредители, ущерб от которых является следствием способности образовывать огромные стаи, повреждающие посевы.
"В отдельных субъектах существует угроза массового распространения саранчовых. Сохранится опасность перелетов саранчовых между отдельными южными регионами вследствие накопления саранчовых в заповедниках и заказниках, обработки пестицидами на территории которых запрещены", — говорится в обзоре.
Борьба против мышей, если сравнивать с саранчовыми, охватывает гораздо большую территорию: так, в 2023 году родентицидами было обработано 3,479 миллиона гектаров, в 2024 году прогнозируется чуть меньше — 3,078 миллиона.
К особо опасным вредителям зерновых колосовых культур относится клоп вредная черепашка: наибольший ущерб сельхозвладениям он причиняет в Центрально-Черноземном регионе, Поволжье, на Северном Кавказе и др.
В 2023 году обработки для защиты от этого вредителя проводились на площади 4,522 миллиона гектаров, в 2024 году прогнозируются на площади 6,022 миллиона гектаров — то есть почти в два раза больше, чем против мышей и саранчи вместе.
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"Значительного спада или подъема численности клопа вредной черепашки в 2024 году не ожидается, при хорошей перезимовке в отдельных регионах распространенность вредителя может возрасти", — говорится в обзоре.
В 2023 году фитосанитарный мониторинг вредных объектов был проведен на площади сельскохозяйственных угодий в 217,34 миллиона гектаров, обработки средствами защиты были проведены на 86,02 миллиона гектаров. В новых регионах РФ фитомониторинг проводился на площади в 2,743 миллиона гектаров, обработки были проведены на 122,1 тысяче гектаров.
 
Сельское хозяйствообработка
 
 
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