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ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"

ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система" - 26.02.2024, ПРАЙМ

ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"

Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T21:36+0300

2024-02-26T21:36+0300

2024-02-26T21:36+0300

россия

банки

самолет

группа самолет

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Сведения об участниках/учредителях юридического лица... Полное наименование "Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"... Размер доли (в процентах) 100", — говорится в выписке. Соответствующие изменения были внесены в сведения о юридическом лице 26 февраля.

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