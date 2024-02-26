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ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система" - 26.02.2024, ПРАЙМ
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ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система" - 26.02.2024, ПРАЙМ
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"
Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T21:36+0300
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россия
банки
самолет
группа самолет
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Сведения об участниках/учредителях юридического лица... Полное наименование "Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"... Размер доли (в процентах) 100", — говорится в выписке. Соответствующие изменения были внесены в сведения о юридическом лице 26 февраля.
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россия, банки, самолет, группа самолет
РОССИЯ, Банки, САМОЛЕТ, группа Самолет
21:36 26.02.2024
 
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"

ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"

© Unsplash/Clay BanksБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Clay Banks
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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"Сведения об участниках/учредителях юридического лица... Полное наименование "Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"... Размер доли (в процентах) 100", — говорится в выписке.
Соответствующие изменения были внесены в сведения о юридическом лице 26 февраля.
 
РОССИЯБанкиСАМОЛЕТгруппа Самолет
 
 
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