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ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система" - 26.02.2024, ПРАЙМ
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"
Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T21:36+0300
2024-02-26T21:36+0300
2024-02-26T21:36+0300
россия
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Сведения об участниках/учредителях юридического лица... Полное наименование "Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"... Размер доли (в процентах) 100", — говорится в выписке. Соответствующие изменения были внесены в сведения о юридическом лице 26 февраля.
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россия, банки, самолет, группа самолет
РОССИЯ, Банки, САМОЛЕТ, группа Самолет
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"
ГК "Самолет" выкупила коммерческий банк "Система"
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" закрыла сделку по покупке коммерческого банка "Система", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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"Сведения об участниках/учредителях юридического лица... Полное наименование "Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"... Размер доли (в процентах) 100", — говорится в выписке.
Соответствующие изменения были внесены в сведения о юридическом лице 26 февраля.