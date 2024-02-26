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CNN: республиканцы игнорируют просьбы Зеленского о военной помощи
CNN: республиканцы игнорируют просьбы Зеленского о военной помощи - 26.02.2024, ПРАЙМ
CNN: республиканцы игнорируют просьбы Зеленского о военной помощи
Представители республиканской партии в Конгрессе США игнорируют просьбы Зеленского о дополнительной военной помощи на миллиарды долларов, сообщает CNN. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T21:51+0300
2024-02-26T21:51+0300
2024-02-26T21:59+0300
сша
украина
владимир зеленский
конгресс сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Представители республиканской партии в Конгрессе США игнорируют просьбы Зеленского о дополнительной военной помощи на миллиарды долларов, сообщает CNN.По данным издания, это связано с тем, что выделение все большего количества средств американских налогоплательщиков на "войну на окраине Европы" не соответствует позиции "Америка превыше всего", которой придерживаются в республиканской партии.Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа в Республиканской партии привели весомый аргумент: США не должны тратить миллиарды долларов на ведение войны на Украине, когда сами стоят перед масштабным кризисом на границе с Мексикой. Администрация Байдена предупреждает, что победа России на Украине несет угрозу безопасности Соединенных Штатов.Несмотря на то, что Белый дом стремится убедить Конгресс одобрить выделение помощи Киеву в объеме 60 миллиардов долларов, действующая администрация не дает гарантий, что Украина сможет рассчитывать на постоянную финансовую помощь от Вашингтона.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без военной поддержки со стороны США, Киев проиграет в конфликте.Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.
/20240225/843160242.html
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сша, украина, владимир зеленский, конгресс сша, военная помощь украине
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Конгресс США, военная помощь Украине
CNN: республиканцы игнорируют просьбы Зеленского о военной помощи
CNN: республиканцы игнорируют просьбы Зеленского о дополнительной военной помощи
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
Представители республиканской партии в Конгрессе США игнорируют просьбы Зеленского о дополнительной военной помощи на миллиарды долларов, сообщает CNN
.
Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада
По данным издания, это связано с тем, что выделение все большего количества средств американских налогоплательщиков на "войну на окраине Европы" не соответствует позиции "Америка превыше всего", которой придерживаются в республиканской партии.
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа в Республиканской партии привели весомый аргумент: США не должны тратить миллиарды долларов на ведение войны на Украине, когда сами стоят перед масштабным кризисом на границе с Мексикой.
Администрация Байдена предупреждает, что победа России на Украине несет угрозу безопасности Соединенных Штатов.
Несмотря на то, что Белый дом стремится убедить Конгресс одобрить выделение помощи Киеву в объеме 60 миллиардов долларов, действующая администрация не дает гарантий, что Украина сможет рассчитывать на постоянную финансовую помощь от Вашингтона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без военной поддержки со стороны США, Киев проиграет в конфликте.
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.