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Мантуров назвал причину устойчивости ОПК перед санкциями Запада
Мантуров назвал причину устойчивости ОПК перед санкциями Запада - 26.02.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал причину устойчивости ОПК перед санкциями Запада
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) устоял перед западными санкциями, так как для этого годами готовился фундамент, заявил вице-премьер и глава... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T21:57+0300
2024-02-26T21:57+0300
2024-02-26T21:57+0300
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) устоял перед западными санкциями, так как для этого годами готовился фундамент, заявил вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия... Происходил процесс создания и укрупнения предприятий, формирование холдингов, интегрированных структур, это способствовало концентрации", — сказал он. Мантуров отметил, что системная работа по реформированию российского ОПК началась с 2007 года, когда стали формироваться отраслевые стратегии, появляться стали первые интегрированные структуры, в том числе концерн воздушно-космической обороны "Алмаз Антей", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. "Только за последний год, 23-й год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно", — добавил он.Он сообщил, что совместно с Министерством обороны России на базе Национального центра управления обороной, был сформирован круглосуточный штаб, который помогает интегрировать предприятия, комплектующие производителей материалов, сырья, агрегатов с предприятиями, производителями готовой продукции.
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россия, опк, денис мантуров
РОССИЯ, ОПК, Денис Мантуров
Мантуров назвал причину устойчивости ОПК перед санкциями Запада
Мантуров: ОПК выдержал санкции Запада, так как годами готовился фундамент
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) устоял перед западными санкциями, так как для этого годами готовился фундамент, заявил вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"Мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия... Происходил процесс создания и укрупнения предприятий, формирование холдингов, интегрированных структур, это способствовало концентрации", — сказал он.
Мантуров отметил, что системная работа по реформированию российского ОПК началась с 2007 года, когда стали формироваться отраслевые стратегии, появляться стали первые интегрированные структуры, в том числе концерн воздушно-космической обороны "Алмаз Антей", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.
"Только за последний год, 23-й год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно", — добавил он.
Он сообщил, что совместно с Министерством обороны России на базе Национального центра управления обороной, был сформирован круглосуточный штаб, который помогает интегрировать предприятия, комплектующие производителей материалов, сырья, агрегатов с предприятиями, производителями готовой продукции.